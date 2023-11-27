壁球｜劉子均險勝晉香港壁球公開賽次圈　成港男隊獨苗　女隊湯芷穎鄭雅晴首圈止步 (22:16)

現時世界排名第40的劉子均，上周在香港足球會壁球公開賽次圈擊退排名第21的阿卜杜拉，兩人今次在香港壁球公開賽再度碰頭，戰况同樣緊湊。劉子均在首局先輸7：11，但隨後連續兩局打到「刁時」贏12：10、13：11，局數反超2：1。

劉子均在第4局負6：11，但這名香港一哥在決勝局克服劣勢，以11：9反勝阿卜杜拉，晉級明晚7時的次圈，挑戰世界排名第11的法籍好手域陀。劉子均在獲勝一刻難掩激動，振臂歡呼並跟觀眾分享喜悅，他說：「我表現好的時候，原來跟世界前列的水平接近，能給他們壓力。」

劉子均上屆在香港壁球公開賽曾打入16強，取得PSA白金級世巡賽的生涯最佳戰績，他不諱言在今屆有一定壓力，「大家都只會看結果，不會深究對手是誰。我很想用成績證明自己，讓大家知道我可以的」。至於梁子軒、鄧銘漮和黎卓楠皆在首圈落敗，劉子均成香港男隊獨苗。

女子組方面，陳善鈺在港隊「內訌」戰以3：0挫何子樂，成唯一晉級的港隊女將。李嘉兒、湯芷穎和鄭雅晴則在首圈止步。

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