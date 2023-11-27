英超｜加拿祖倒掛金球助曼聯派3蛋　坦夏格：媲美朗尼C朗每季須入25球　熱刺傷兵增至9人 (19:27)

阿歷真度加拿祖甫開賽3分鐘，便在禁區接應曼聯右閘達洛治底線傳中射入勁道十足的美妙倒掛，取得今季英超第11次上陣首個入球，加上獲隊長般奴費南迪斯在56分鐘讓射12碼的拉舒福特第2次在聯賽建功，以及安東尼馬迪爾於75分鐘乖巧埋齋，令因財政違規被扣10分後首戰的愛華頓主場慘吞3蛋，賽後以13戰得4分續排尾二，與包尾的般尼同分，三連捷的「紅魔」則以24分續守在第6。

加拿祖賽後成焦點，連此役停賽的主帥坦夏格亦不諱言道：「雖然英超仍有漫漫長路，但這不可思議的入球或已是今季最佳。」但坦帥對麾下與C朗，以及曾在2011年在曼市打吡戰也射入倒掛的朗尼相比則有保留，「不能比較，這是錯誤的。這3名球員各有特質。加拿祖是有潛質的，卻必須繼續努力和有穩定演出，而且須像兩前輩般每季聯賽入20至25球，而那實在並非易事。」

熱刺主場負阿士東維拉後錄得三連敗，並有早前傷癒復出的中場賓坦古亞，疑因足踝受傷成為第9名「十字軍」。

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