壁球｜香港壁球公開賽揭幕　港隊陳善鈺內訌戰晉次圈　何子樂季內3次交鋒全敗 (18:40)

現時世界排名第26的何子樂，在6月亞洲賽和上月杭州亞運的4強皆與陳善鈺交手，惟兩場皆飲恨吞敗。兩人今在香港壁球公開賽狹路相逢，陳善鈺甫開賽即連奪4分，首局以11：4先拔頭籌。次局戰况稍為緊湊，但何子樂仍以8：11敗陣，她隨後再輸4：11，以直落3局落敗。多名觀眾入場打氣，但何子樂直言自己不知為何提不起勁，「我想贏，亦提醒自己保持競爭的心態，但對隊友好像欠了打生打死的感覺」，她期望於下周的PSA世巡賽新西蘭站重整旗鼓，拾回鬥志。

現時就讀美國哥倫比亞大學的陳善鈺，上周四返港準備香港壁球公開賽，但這名21歲港將坦承仍受時差影響，今早更5時起床，「我不是體力化的球手，所以保持頭腦清晰好重要」。她在明午1時次圈鬥英籍球手曉頓，若晉級將硬碰埃及籍世界一姐舒雅賓妮，「希望有機會跟頭號種子碰頭，但要一場一場來吧」。另一港將李嘉兒在首圈面對世界排名第27的英籍球手圖梅爾，首局戰至「刁時」負10：12，隨後再連輸兩局7：11、2：11出局。

男子組方面，持外卡參賽的鄧銘漮在首圈激戰52分鐘，以局數1：3不敵印度隊的高素，無緣晉級。