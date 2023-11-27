西甲｜洛迪高傳射居功皇馬上榜首　比寧咸15場轟14球更勝C朗　拉莫斯領紅9人西維爾負皇蘇 (20:26)

洛迪高高斯在上半場14分鐘，於禁區擺脫多名卡迪斯守將後狂抽入網，為皇馬打開紀錄，到下半場64分鐘，洛迪高再於禁區推順勁射入網，10分鐘後，他於左路妙傳予入楔的祖迪比寧咸，後者窄角度下射地波破網湊成3：0大勝，復出的比寧咸今季在各項賽事為皇馬上陣15場攻入14球，打破了名宿C朗及迪史堤芬奴首15戰入13球的紀錄，更令「銀河艦隊」暫以1分反壓明晨才有比賽的基羅納上西甲榜首，對於在78分鐘將比寧咸換出，皇馬主帥安察洛堤說：「他的表現很好，但他的肩膀仍有一點問題，我們要適當的保護他」。另外，西維爾昨晚（26日）在守將沙治奧拉莫斯及捷西斯拿華斯雙雙在末段領紅被逐下，9人應戰終1：2作客不敵皇家蘇斯達。

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