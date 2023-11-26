劍擊｜香港公開賽亞博煞科　吳諾弘男花首奪冠　佘繕妡女重封后包辦今季4項本地賽 (22:23)

香港公開賽今上演男花、女重和女佩賽事，當中男花港隊星將張家朗及蔡俊彥未有參賽。吳諾弘一路過關，終在決賽以15：7挫港隊隊友楊子加，首次在此賽事封王。早前受手傷困擾的他，賽後直言此冠軍意義重大：「我之前因為受傷而錯過兩次本地比賽，排名上較危險，所以今次比賽對我好重要，但我不會滿足於此，期望於國際賽亦有好表現」。

女重方面，現時世界排名第一的江旻憓未有參賽，佘繕妡今在晉級路上連挫朱嘉望、陳祉澄等港隊隊友，再於決賽15：10擊敗陳渭泠，包辦今季4項本地賽冠軍。在聖母大學休學的她，今季馬不停蹄參加各項大賽，更獲得世大運冠軍、杭州亞運團體賽銀牌等佳績。她早前偕港隊隊友在意大利世界盃歷史性得團體賽第4，她指對今年成績感滿意，「今年可說是挑戰自己、突破極限的一年，成績也出乎意料地好。密集賽程能磨練意志，推動自己在狀態不夠好下，仍然打出好成績」。

至於女佩好手林衍蕙在16強以13：15不敵歐倩瑩後，隨即表示戰畢生涯最後一項本地賽，並流下不捨的眼淚。歐倩瑩一路闖關，在決林衍蕙賽以15：5擊敗年僅15歲的小將曾悅澄，蟬聯冠軍。

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