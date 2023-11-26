劍擊｜香港2026年落實首辦劍擊世界賽　港領隊林衍聰信有助推動劍擊發展 (21:16)

FIE昨晚於社交網宣布未來兩季世界賽及世青賽的主辦城巿，2025及26年的世界賽，分別於格魯吉亞的第比利斯和香港主辦，兩屆世青賽則分別於中國無錫及巴西里約熱內盧舉行。

香港繼2017年的亞洲錦標賽後，再獲國際大賽主辦權。體育專員黃德森今為香港公開劍擊錦標賽頒獎後接受本報訪問時表示，港府一直支持各體育總會舉辦比賽，又稱舉辦大型體育賽事，有助帶動文化、體育及旅遊整個產業的發展。

全運會統籌辦公室主任楊德強早前稱，預計香港將於2025全運會舉辦9項賽事，當中包括劍擊項目，意味香港勢連續兩年舉辦劍擊大賽。黃德森表示：「啟德體育園明年落成，並於年底陸續舉行測試賽，為2025年的全運會作準備。營運啟德體育園也需要經驗，希望我們在這段時間做得好，未來可以吸引更多國際賽事在港舉行」。

至於杭州亞運港隊領隊林衍聰補充，預計來年香港公開賽將是全運會測試賽，他期望相關經驗有助劍總籌辦世界賽。他續指：「我們本身舉辦比賽已經好有系統，世界賽可說是僅次於奧運的大賽，FIE覺得我們有能力舉辦，最後獲選既開心又奇妙」。林衍聰認為香港在場地配套方面具優勢，方便接待劍手，「我們現在未知主辦場地，大致離不開啟德體育園、亞博或會展，但不論哪個場地，除了場館有足夠空間，酒店住宿亦夠近」。

今於香港公開賽奪冠的男花代表吳諾弘、女重好手佘繕妡，同樣對於主場舉辦世界賽感興奮，前者表示香港巿民在東京奧運後更支持香港劍擊，期望在港辦世界賽推動此運動的發展，「FIE認同香港劍擊的水平，才會有機會舉辦世界賽。如果有更多巿民入場歡賽，或吸引到更多人學劍」。佘繕妡則盼巿民籍此加深對劍擊的認識，「香港未曾舉辦如此大型的FIE賽事，我很期待這個世界賽。希望賽會可讓巿民免費入場，讓劍擊普及化，相信主場觀眾全為港隊打氣，氣氛一定很好」。

女佩冠軍歐倩瑩則透露原定2025年全運會後退役，但得悉香港2026年舉辦世界賽後，或會暫緩計劃。至於剛在阿爾及利亞世界盃打入32強的新星朱詠翹，則期待於親友及香港巿民面前參賽。過去兩年代表港隊出戰世界賽的她，期望香港主辦的世界賽可以令海外劍手眼前一亮，「在香港這個小城巿，亦有能力舉辦這樣大規模的比賽」。

其他報道：英超｜夏維斯一槌定音 阿仙奴險勝賓福特今季首登頂 阿迪達領軍200場勝率超雲格寫隊史