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英超｜夏維斯一「槌」定音　阿仙奴險勝賓福特今季首登頂　阿迪達領軍200場勝率超雲格寫隊史 (17:23)

阿仙奴今晨（26日）於英超倫敦打吡作客賓福特，憑後備上陣的夏維斯於末段「一槌定音」，1球險勝後13戰得30分，壓過昨晚失分的曼城升上榜首。而主帥阿迪達是役適逢執教「兵工廠」200場里程碑，合共取得116場勝利兼寫下隊史同期之最。

曼城昨於主場被利物浦逼和1：1，亦令隨後出戰的阿仙奴有望今季首次登頂。不過，是役球隊有門將大衛拉耶因借將身分不可倒戈賓福特，由已被貶後備多時的蘭斯達爾復任正選把關。惟這名英格蘭隊門將上半場兩度失誤幾乎釀成大錯，幸隊友「補鑊」力保不失。

全場「老鼠拉龜」的阿仙奴雖有逾六成控球率但攻勢欠銳，並有翼鋒李安度杜沙特於42分鐘的門前入球，經VAR覆核後判越位「食詐糊」，直至89分鐘才由後備上陣的德國國腳夏維斯，接應布卡約沙卡的右路傳中近門頂入，終以1：0險勝賓福特，各賽事三連捷之餘，亦順利以1分壓過曼城升上榜首。

適逢執教阿仙奴200場里程碑的主帥阿迪達，除了以勝利沖喜外，更成為隊史首200場領軍勝率最高的領隊，其間合共取得116勝，勝率58%，較同期取111場的雲格及106場的格拉咸為高。賽後他笑言：「這便是人生中的美事，當你面對挑戰並最終獲得好結果，這令一切付出都感到值得。」而他又不忘稱讚攻入今季加盟後第2球的功臣夏維斯，並欣喜力保清白身的蘭斯達爾獲一眾隊友完場時相擁力挺，「這是我樂見的，證明大家都團結一心為目標進發，這場勝利他們值得擁有」。

至於另一倫敦球會車路士昨征戰紐卡素則大敗一場，主隊先憑傷癒復出掛帥的阿歷山大伊沙克，於13分鐘先開紀錄，雖然「藍戰士」10分鐘後靠翼鋒史達寧射入罰球扳平，但戰至60分鐘接連在兩分鐘內被「喜鵲」後衛拿修斯及中場祖連頓各建一功，加上列斯占士在73分鐘因犯規兩黃一紅被逐，踢少一人的車路士無力反擊之餘，更在83分鐘被主隊翼鋒安東尼哥頓再下一城，終作客以1：4大敗而回。

是役因停賽只能作壁上觀的車路士主帥普捷天奴，賽後怒斥麾下表現軟弱，「我感到生氣及失望，己隊輕易地失掉皮球，在場上表現軟弱，完全未能感受到我們正在踢一場重要的比賽」。車路士賽後13戰僅得16分續排第10位，被榜首的阿仙奴拉開14分。

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