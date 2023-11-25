英超｜曼城被利物浦逼和1：1　夏蘭特48場入50球破高爾紀錄　曼聯蒙特又傷唞1個月　　 (22:45)

曼城賽前據報有中鋒艾寧夏蘭特、門將艾達臣摩拉斯及後衛尼敦阿基上陣成疑，卻悉數擔正，利物浦則以在國際賽大勇的前鋒穆罕默德沙拿和達雲紐尼斯掛帥，伙拍迪亞高祖達攻堅，而翼鋒路易斯迪亞斯則先列後備。此外，紅軍的阿歷山大阿諾特沒被推上中場而擔任右閘，上半場不時與活躍的曼城新兵左翼謝利美杜古短兵相接。

16分鐘，沙拿右路左腳傳中予紐尼斯頭槌攻門被艾達臣摩拉斯飛身拍出。27分鐘，曼城右翼菲爾科頓施射乏力被紅軍龍門艾利臣比加輕易沒收，但當他快速大腳開球時跣倒地上，皮球亦落後尼敦阿基腳下，這名荷蘭國腳隨即扭過兩名紅軍球員再傳球予夏蘭特射門，令艾利臣比加束手就擒，也是該名挪威國腳近兩季英超上陣48場的個人第50個入球，打破了英格蘭隊名宿高爾需花65場才達此里程碑的紀錄。紅軍其後反撲，惟隨着紐尼斯在35分鐘左路窄位射門中網側，上半場終以0：1落後。

下半場接戰至53分鐘，杜古傳中予曼城予隊友祖利安艾華利斯第一時間施射高出。不久，紅軍鋒將迪亞高祖達因傷退下火線，由路易斯迪亞斯入替，領隊高普同時以中場賴恩格雲貝治入替居迪斯鍾斯，又於73分鐘調入加普加強攻力，終在80分鐘藉沙拿助攻阿歷山大阿諾特扳平1：1完場。

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