杭州亞運｜5奪牌港將出席見面會　江旻憓大病初癒淡看重返世一　「身體健康最重要」 (20:13)

5名出席活動的港將，分別與在場小學師生及家長分享運動員點滴，並與他們齊玩小遊戲互動。在杭州亞運獲1銀1銅的江旻憓，本月中在世界盃意大利站個人賽一輪遊，但無礙其重返一姐位置，及後更領銜港隊在團體賽首闖4強。她透露月初出發參賽前在港感染新冠病毒，出發前回復陰性趕及參賽。

不過，她承認大病初癒下未在比賽狀態，更一度失去味覺，「這次是第2次確診，沒料到病徵嚴重很多。雖聽說過別人染疫後失去味覺，但親身體驗過才明白如此恐怖，進食也不知道有什麼意義」。

江旻憓本年5月曾短暫重返世界第1，相隔半年再登頂。惟她直言這名銜並非最重要，「初登一姐（2019年）不久就傷十字韌帶，第2次上世一後的經歷也不太好，這些事都提醒自己要做好每件事，身體健康是最重要」。香港公開劍擊錦標賽女重賽事明上演，尚待重拾狀態的江旻憓將避戰，專注準備下月7至9日於溫哥華舉行的世界盃加拿大站。

至於兩周前在男花世盃土耳其站個人賽殺入8強的蔡俊彥，自感該戰打出最佳狀態，「心理層面和身體爆發力都很到位，無奈8強對手狀態同樣大勇；若能延續下去，相信之後的比賽能爭取佳績」。他表示下月1日將隨港隊赴日本集訓，備戰同月8至10日上演的世盃分站，並透露或棄戰明日舉行的公開劍擊錦標賽，專注在國際賽搶奧運積分。

此外，杭州亞運伙王瑋駿在男子雙人單槳為港隊勇奪本屆首金的賽艇代表林新棟，目前因治療右手手腕勞損休養中，下月底將返國內出戰全國秋季賽寓賽於操。他提前展望2024年，把目光鎖定在明年5月瑞士舉行的巴黎奧運最終資格賽，競逐餘下兩張入場券，「若能從中取得奧運資格，將是香港賽艇隊在國際級賽事達到這成就，是一個大挑戰，但很值得去做」。

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