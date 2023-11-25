足球｜巴塞西甲僅逼和剋星華歷簡奴　沙維憂麾下受傷倡設兩個月國際賽期 (23:27)

巴塞隆拿今仗有德國隊門將達史特根及西班牙隊中場加維，因在國際賽期間分別因背部和膝部受創缺陣，其中後者恐有提早收咧之嫌，教練沙維對此表達關注，建議國際足協（FIFA）每年定下一個為期兩個月的國際賽期，以減少球員因頻繁出賽而舟車勞頓。沙維說：「這些旅程是可避免的。我亦相信它就是加維重傷主因，並有很類似的多不幸球員。我們的南美球員朗奴阿拿奧祖及拉芬夏比洛尼近日用於交通的時間便長達13至14小時，他們無法休息。」同日艾拉維斯主場以3：1輕取尾二的CF格蘭納達後得12分。

德甲拜仁慕尼黑藉哈利卡尼在20分鐘建功，作客以1：0小勝包尾科隆，賽後12戰得32分。已獨取18球的卡尼趕過曾效力多蒙特的查頓辛祖及漢堡名宿奇雲基瑾，成為德甲單季入波最多的英格蘭球員。法甲巴黎聖日耳門（PSG）憑奧士文尼迪比利開齋及基利安麥巴比等建功，助球隊主場以5：2大勝有南野拓實一度扳平1：1的摩納哥，篤定第13輪比賽結束後續排榜首。此外，意甲次席球隊祖雲達斯周一凌晨作客大戰領前兩分的一哥國際米蘭時，會有後衛巴斯東尼因傷避戰。

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