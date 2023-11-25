日職｜神戶勝利船首稱霸日職　主場挫名古屋鯨魚　提早一輪壓橫濱水手封王 (15:56)

隨着日職排第2的橫濱水手昨仗主場只與中游的新潟天鵝打和0：0，意味神戶勝利船今日坐陣御崎公園球場主場，只要擊敗前列的名古屋鯨魚，即可首嘗日職封王滋味。結果今戰有西班牙前國腳桑馬達續列後備的勝利船，開賽12分鐘便憑中場井出遙也接應前鋒大迫勇也二傳，殺入左路禁區挑射得手，為球隊先開紀錄。兩分鐘後，大迫勇也再次妙傳，在左路底線傳中予其鋒線拍檔武藤嘉紀，後者門前輕鬆撞入，令神戶14分鐘已領先2：0。

名古屋鯨魚在30分鐘由前鋒卡斯柏真卡追回一球，並完半場前攻門被後衛山川哲史白界前解圍，加上客軍鋒將前田直輝下半場近射中楣，使全場11次埋門僅4次中框的勝利船力保勝果到完場，賽後33戰獲68分，在聯賽只餘一輪下領先次席的橫濱水手4分，令上季僅以13名完季的這支關西豪門，隊史首次在日職封王，衛冕失敗的橫濱水手則確認以亞軍完季。榜尾的FC橫濱主場0：1不敵湘南比馬後，33戰僅29分，離尾二的柏雷素爾差3分，兼得失球差12球，能否護級成功只餘數字上可能。

至於今仗貢獻兩次助攻的33歲前國腳大迫勇也，現入22球領先射手榜之餘，下月亦勢奪今年度日職最有價值球員（MVP）。

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