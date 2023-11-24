港超︱傑志補時失球VAR判無效引爭議　南區主帥楊正光：被問題球跌了2分　足總裁判總監解釋 (23:15)

傑志今仗有日前加盟的25歲烏茲別克國腳迪美路夫首為「藍鳥」上陣即任正選前鋒，面對排第6的南區，8分鐘即有首個攻門機會，惟他半傳半射，隊友明加索夫門前打倒掛射門不成。藍鳥13分鐘再有機會，南區門將伍瑋謙出迎頭槌解圍不遠，伊高沙托尼截得皮球後起腳，伍瑋謙將功補過及時救出。南區亦有攻勢，艾華22分鐘勁射被門將保羅救出，後者於補時階段再撲出鞠盈智直射角球，半場互無紀錄。

今季港超首次起用VAR，在上半場雙方各有一次審視12碼，均未有判決。傑志換邊後續主攻，射門意欲強的迪美路夫再次起腳，以及明加索夫近門頭槌，均被伍瑋謙撲走。傑志門將保羅77分鐘傷出，由王振鵬入替。藍鳥尾段狂攻，但未能攻破南區的血肉長城，反觀在補時階段出現爭議一幕，南區日籍後衛川瀨浩太接應罰球頭槌破網，據悉起初旁證指有球員越位在先，惟VAR審視後未判越位，球場熒幕卻顯示犯規而判入球「詐糊」。最終補時長達9分鐘下，互交白卷踢成0：0。傑志失分後6戰13分續排次席，距後日主場對深水埗的榜首理文差3分。

今仗賽後VAR搶走傑志失分焦點，一方面VAR球證羅碧芝的VAR房審視這入球長達6分鐘，主球證黃偉倫亦沒走到場邊翻看片段，更在判入球無效後立即吹哨完場，引起一眾南區職球員不滿，以及雙方球員亦理論一番。

南區主帥楊正光表示，曾在場邊問球證為何判入球無效，但對方均沒答覆，「我們跌了2分，想喊。球隊踢出今季最佳防守一仗，大家都搏到盡，但因為這個問題球，令這場激烈比賽有污點，有VAR都無幫助，感覺上全世界都係咁。今次整個程序都出現錯誤，球證和相關方面要好好檢討」。南區領隊貝可泓更狠批，「唔識VAR的不如唔好做VAR球證，成個程序都唔啱！」南區球員鞠盈智也不滿球證沒走到場邊覆核，「你望一眼夾硬話犯規的，我們都接受，但球證望都唔望，咁場邊的機器仲有咩用？仲要檢查了超過5分鐘，無可能係咁樣」。

足總裁判總監張炎有回覆查詢時解釋，當時場上同時出現越位及犯規的判決，「主球證指川瀨浩太按住對手犯規、旁證則舉越位，VAR檢查了無越位後就覆核是否犯規，最終場內球證說如這球沒越位就會判犯規」。他補充，若主球證了解VAR看到情况與他原先描述相同，可以無需到場邊翻看片段，「在VAR的協定，如判決沒有明顯錯誤，VAR就會按場區球證判決，主球證在這情况基本上無需要甚至不應該到場邊翻看片段」。