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學界｜男拔萃九龍D1男籃決賽險勝英華封王　協恩挫女拔萃17連霸 (22:06)

九龍區D1學界籃球今日（24日）假修頓室內場上演甲組決賽，拔萃男書院與英華書院激戰至加時，終憑陳偉邦攻入17分領銜下，以51：47驚險封王。

男拔萃去年因違反防疫規例而遭取消資格，今年在小組賽亦曾以46：50不敵英華，次名出線4強後，仍順利擊退寶覺中學，與英華會師決賽。男拔萃開局慢熱，首節只憑罰球得分，反觀英華吳委峻外投內切獨得7分，助英華首節領先11：5。不過，男拔萃次節由陳偉邦帶領下力追，完半場反超22：21。

兩軍下半場鬥得激烈，男拔萃欠把握力陷劣勢，但全隊打出嚴密防守，陳偉邦決勝節獨得8分，兩軍打到35：35平手，惟男拔萃最後一擊失手，將球賽拖到加時。英華受隊犯困擾，多次將對手送上罰球線，陣中王牌吳委峻得21分仍無力回天，男拔萃終以51：47氣走英華，拿下冠軍。

為男拔萃射入17分的陳偉邦，賽後直言帶着去年被取消資格的不甘，在本賽季盡力爭勝，他更期望於下月16日開鑼的精英賽再爭佳績，「我們好多時被睇低一線，這個冠軍意義重大，希望接下來在精英賽都能打出應有表現，取得好成績」。

女子組方面，協恩中學憑黃雅婷攻入全場最高的13分，以37：23力克拔萃女書院，成就17連霸。

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