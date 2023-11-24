網球｜黃澤林ATP慶應挑戰賽8強飲恨　佐高域領塞爾維亞晉級台維斯盃4強 (17:01)

黃澤林早前於慶應挑戰賽首圈以盤數2：1反勝土耳其籍對手後，因16強對手受傷棄戰而自動晉級。今在8強面對世界排名218位的24歲日將清水悠太，雙方首盤各自打破對手兩次發球局，終戰至決勝局以細分7：9飲恨，首盤輸6：7。次盤再次同樣各破兩發，又一次打至決勝局下，黃澤林這次以細分7：1取勝，贏7：6扳平盤數。決勝盤雙方繼續拉鋸，再次須打至決勝局分勝負，最終清水悠太以7：4取勝，再贏一盤7：6，激戰2小時52分鐘後以盤數2：1力克是役有17次發球直接得分（Ace球）的黃澤林。

另外，早前奪得ATP年終賽冠軍的世界一哥佐高域，昨領銜塞爾維亞隊出戰台維斯盃8強面對英國隊，頭場其隊友基文奴域以直落兩盤7：6擊敗德拉柏後，次場他上陣再以直落兩盤6：4輕取諾利，場數贏2：0晉級，將於4強與意大利隊爭入決賽，意味佐高域有望再於年終賽決賽對手史拿。值得一提的是，是役有英國隊球迷向佐高域報以噓聲，這名36歲「世一」隨即指向自己右耳反擊，他賽後道：「球迷當然有權做他們想做的，但我亦有權作出回應。」

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