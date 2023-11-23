英超｜梳爾奧拿拿齊傷癒　曼聯攻守力量勢增強　愛華頓高層：扣10分等於「加油」 (20:49)

曼聯開季後傷兵不斷，隨着奧拿拿上周在世界盃非洲區外圍賽對毛里裘斯隊觸傷鼠蹊，「十字軍」一度多達12人，對往後連場大戰構成巨大壓力，惟奧拿拿返回曼聯後康復進度良好，有望與勞基梳爾出征愛華頓時擔正。

梳爾於8月中大腿肌肉重創後休戰至近日才復練，在他缺陣期間，利古朗及杜維爾馬拉西亞也告受傷，令曼聯出現左閘荒，領隊坦夏格被迫將主要用右腳踢球的守將達洛治及域陀連迪路夫移到左路，甚至中場蘇夫恩岩拉伯特也需墮後防守。另據英國傳媒報道，梳爾的長期缺陣，亦連累與他在左路合作純熟的前鋒拉舒福特狀態低沉，故此梳爾復出勢可增強「紅魔」的攻守能力。

愛華頓上周因違反財政公平條例被判扣10分，現以4分跌至尾二，與包尾的般尼同分，齊少尾三的錫菲聯1分，但「拖肥」總監杜維爾認為過去7場英超比賽4勝1和2負，反映球隊已擺脫季初頹勢，並視被扣分等於為球員「加油」作賽。此外，英超「四哥」熱刺被翻舊帳，指在2008年以750萬鎊轉會費，將前鋒迪科爾售予樸茨茅夫時起用無牌經紀，若最終被英足總判罪成，可能被罰扣分或禁止買賣球員，甚至是降班。

其他報道：世盃外｜恩范天奴譴責巴阿球迷暴力事件 巴西政府與足總被轟始作俑者 彼此疑推卸責任

其他報道：羽毛球｜鄧謝配再挫中華台北組合闖中國大師賽8強 奪年終賽資格

其他報道：NBA︱馬刺主場負快艇吞10連敗 利安納倒戈遭柴台 普波域治公開籲停噓聲