NBA︱馬刺主場負快艇吞10連敗　利安納倒戈遭柴台　普波域治公開籲停噓聲 (17:39)

馬刺今仗縱有新秀狀元雲班耶馬交出22分及15個籃板的「雙雙」數據，但快艇「四巨頭」合轟74分，包括利安納貢獻全場最高的26分，令馬刺在主場以102：109落敗，錄得10連敗續排西岸榜尾，並3日內遭對方「雙殺」。

不過，在比賽第2節尾段發生一段小插曲，當再次倒戈的利安納主射罰球時，遭AT&T中心全場球迷「開汽水」狂噓，此時馬刺主帥普波域治突然拿起咪高峰，呼籲球迷停止噓聲，「你們可以讓這些球員好好打球嗎？展現一點格調，我們不是這樣的人」。雖然一眾球迷之後未有理會，噓聲更有增無減，但此事成為了賽後焦點。

同日其餘賽事，金州勇士在倒戈的控衛基斯保羅於第2節犯兩個技術犯規被逐下，作客以115：123不敵有舊將杜蘭特獨取32分的鳳凰城太陽。至於東岸榜首大戰，「一哥」波士頓塞爾特人主場以119：116險勝有李拿特領軍的密爾沃基公鹿。上季總冠軍丹佛金塊縱有約基治取得「大三元」數據，作客仍以119：124負魔術，近4戰3敗。