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英超｜英超球會表決通過　紐卡素冬窗可從沙特聯借兵　C朗文尼法明奴或回歸 (22:00)

英國廣播公司（BBC）今日（22日）報道，英超球會投票表決，球會可從同一班主旗下的球隊借用球員，意味紐卡素在明年1月，可從該聯賽中的4間球會借兵，當中包括擁有基斯坦奴朗拿度（C朗）的艾納斯。

英超20隊在最新一次投票中以13比7通過，讓球會可從同一班主旗下球會借兵，令班主為沙特公共投資基金（PIF）的紐卡素最快可於冬季轉會窗，在沙特聯同屬PIF旗下的4間球會「揀蟀」，當中包括坐擁C朗和沙迪奧文尼的艾納斯、羅拔圖法明奴及馬列斯助陣的吉達艾阿里、擁有賓施馬的伊蒂哈德，以及阿歷山大米祖域及魯賓尼維斯領銜的希拉爾，而後者傳言一直獲「喜鵲」領隊艾迪賀維賞識。此外，母公司為城市足球集團的上季「三冠王」曼城，亦有望能從該集團旗下的球會獲得借將，並或因此如虎添翼。

另外，美職球會國際邁阿密澄清，他們從沒同意在明年2月前往沙特參加利雅德盃，意味該隊的36歲球星美斯不會與艾納斯的38歲前鋒C朗同場較量。美斯及C朗分別曾8次和5次奪得金球獎。

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