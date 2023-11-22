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NBA｜湖人季中賽4戰全勝提早出線　勒邦占士總得分3.9萬寫歷史 (20:33)

洛杉磯湖人今（22日）在NBA季中錦標賽暨常規賽，主場輕鬆以131：99大勝猶他爵士，在西岸A組4戰全勝續居首，提早篤定出線8強。而是役攻入17分的「大帝」勒邦占士，NBA生涯累積39,012分，成為史上首名總得分突破3.9萬的球員。

湖人今於首節便拉開比數，第3節更攻入40分，帶着27分優勢進入末節，亦令賽事提早進入「垃圾時間」，最終以32分之差大勝爵士，在季中賽西岸A組4戰全勝出線在望，而爵士則以2勝2負排小組第3。

39歲湖人頭號球星勒邦占士今仗只上陣24分鐘便貢獻17分、7個籃板及9次助攻，生涯累積39,012分，不但續刷新球員總得分紀錄，更成為聯盟史上首名總得分突破3.9萬的球員。他賽後笑言這確實是值得慶祝之事，「皆因每年都有很多出色的球員踏進NBA，要在這裏長時間立足並取下這麼多分數來之不易，我會記住這特別的時刻」。

東岸方面，印第安那溜馬在美國隊新星控衛哈利布頓獨取37分及交出16次助攻領銜下，作客以157：152力克阿特蘭大鷹隊，在東岸A組3戰全勝後同告提早出線。

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