世盃外｜巴西負阿根廷世盃外主場歷來首敗　兩軍球迷賽前衝突　美斯轟警察打人很糟糕 (18:38)

巴西隊之前兩場世盃外作客連負烏拉圭和哥倫比亞隊，在傷兵纍纍隊下，此役需由剛傷癒的加比爾捷西斯臨危受命掛帥，伙拍洛迪高高斯及拉芬夏比洛尼攻堅，並取得主動權，卻始終忘帶射門鞋，更被阿根廷隊的35歲守將奧達文迪在63分鐘一「槌」定音，首次在世盃外主場全失3分，賽後6戰續得7分降落第6，雖然前六球隊可直接出線決賽周，第7名球隊亦可獲得附加賽資格，但以「森巴兵」現時表現，難免叫人慨嘆今非昔比，出線甚或已亮了警號。

巴、阿兩軍此仗踢來火爆，單計上半場已有22次犯規和出現3個黃牌，而在72分鐘後備上陣的巴西中場祖連頓，更在10分鐘後因打對手迪保羅面部領紅。兩軍場內球迷賽前也發生衝突，其間兩軍隊長阿根廷的美斯，以及此役下半場因傷退下火線的巴西的馬昆賀斯，均走到場邊要求支持者冷靜，卻不得要領，終由巴西警方出動鎮壓，而兩隊球員則返回更衣室，事件最終令賽事延遲半小時開賽。

美斯說：「這很糟糕，因我們看到警察如何毆打民眾，他們揮舞警棍鎮壓。那裏還有球員的家人，你是會想念你的親人。事件或可變成災難，而這場比賽則變得次要，但始終這次凱旋是一件美事。」美斯此役於78分鐘被換出，總計36歲的他共在世盃外5次作客巴西全「食白果」。另外，阿根廷的45歲教練史卡朗尼賽後透露考慮掛冠，他說：「國家隊需要一個為球隊傾盡全力的教練……我現在卻想着很多事情……帶領球隊持續勝出是一件難事……我定會將這件事告訴足總和球員。」後衛基斯甸羅美路則回應道：「我們肯定和希望由史卡朗尼繼續領軍。我們定會說服他留下。」

阿根廷賽後以15分領導群雄，續以兩分領前次席的烏拉圭隊，烏軍藉鋒將達雲紐尼斯梅開二度，加上玻利維亞隊球員擺烏龍，在主場以3：0大捷。少烏軍1分的第3名哥倫比亞隊則作客以1：0挫巴拉圭隊；委內瑞拉作客逼和秘魯隊1：1後續列第4；厄瓜多爾隊主場以1：0勝智利隊後，以1分反壓巴西升上第5。

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