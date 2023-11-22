世盃外｜日本5蛋贈敘利亞續居B組榜首　各項賽事八連勝收官 (17:28)

日本隊去年底於世界盃16強戰至互射12碼僅負克羅地亞隊後，踏入2023年表現強勢，除了主場友賽言和烏拉圭隊及反負哥倫比亞隊外，及後所有比賽皆勝。「藍武士」昨出戰世盃外次圈B組次輪作客敘利亞隊，迎來今年最後一場國際賽，雖有球星三笘薰因傷避戰，但在富安建洋及久保建英等星將領銜下，全場控制戰局擁逾七成控球率，並且全場多達19次攻門，並於32分鐘由久保建英接應伊東純也的右路橫傳先開紀錄。及後伊東純也於37及41分鐘接連助攻予上輪大演「帽子戲法」的前鋒上田綺世「梅開二度」，半場3球領先。

換邊後僅兩分鐘，菅原由勢藉罰球攻勢接應久保建英的橫傳遠射破網，亦是這名右閘在大國腳的處子入球。持續圍攻的日本戰至82分鐘再由細谷真大接應是役助攻「大四喜」的伊東純也，為球隊「埋齋」，最終藍武士以5球大勝是役攻門零中門的敘利亞，在B組兩戰全勝得6分續居首，敘利亞則兩戰得3分，被同分的朝鮮隊以較佳得失球壓過，跌落第3位。

賽後日本主帥森保一笑言自己亦不知球隊已八連勝，又稱在小組雖兩戰皆捷，但距出線仍言之尚早，必須保持態度去面對及後賽事。此外，日本當地昨意外地未有直播這仗，日本足協會長田嶋幸三解釋因主隊開出價格太高昂，因而無奈卻步。

至於澳洲隊昨於I組次輪作客以1：0小勝巴勒斯坦隊，兩連捷續居首；G組的沙特阿拉伯隊則在意籍名帥文仙尼領軍下，今晨作客以2：0輕取約旦隊，同告兩連勝高踞榜首。

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