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世盃外｜安達臣讚港足踢出任內最佳一仗　下月中起備戰亞洲盃　明加索夫尊重傑志球迷拒慶祝 (23:44)

香港足球代表隊今晚（21日）在世界盃亞洲區外圍賽次圈，於香港大球場以2：2逼和有傑志翼鋒明加索夫梅開二度的土庫曼隊，取得在E組首分。港足主教練安達臣賽後讚揚麾下踢出他上任後表現最佳一仗。

安達臣賽後稱球隊踢出他上任近兩年來表現最佳一仗，讚麾下踢出拼勁，「今場比賽激烈，雙方不停競逐，這才是足球、是球迷喜歡看的比賽，我們表現值得全取3分，雖最終只得1分，但總括我滿意球隊的表現」。不過，中堅勞烈斯勇戰傷出，賽後肩膊要包紮繃帶，未知傷勢是否嚴重。

港足完成今年最後一場主場國際賽，為備戰明年1月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，安達臣透露，港足將於下月14日至27日在本地集訓兩周，包括友賽傑志，然後再到阿聯酋阿布扎比踢兩場友賽，對手包括塔吉克隊。而港足抵達卡塔爾後，會再約戰沙特阿拉伯隊作最後熱身。

港足今仗尾段有多次反勝良機，包括陳晉一門前補射失機，他賽後承認對此感可惜，「有時足球就是半秒或一秒便可改變賽果，球隊上下都希望贏這場比賽，和波不是目標。自己幫不到球隊當然有點失落，但希望展現到我們在這組是有決心，不只是純粹來參與」。他稱主教練賽後滿意球員對抗及心理質素都比之前比賽有進步，「希望之後以這場比賽做基本或底線，繼續建立表現爭取成績」。

陳晉一今仗跟傑志隊友明加索夫正面交鋒，透露賽前曾跟對方說笑，「我話若港隊贏波他便可以放假，明日操練可能都會講笑，問他點解着傑志波衫表現麻麻地。這段國際賽期大家都無交流，都好期待這場比賽，始終香港好少可以同球隊外援在國際賽交手，大家都熟路，感覺幾奇妙，落到場好似捉棋咁」。

明加索夫賽後對未能全取3分感失望，亦承認對港足梅開二度百感交集，「我很高興為國家隊入球，但同時看到傑志球迷入場支持港隊，他們在香港聯賽一直支持我。我很尊重香港，視為第二個家，所以心情有些五十五十，出於尊重我入球後舉高雙手」。

E組另一場，伊朗隊領先兩球下，作客被烏茲別克隊逼和2：2，兩隊均以4分續排前兩名。

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