世盃外｜黃威艾華頓建功　港足主場逼和土庫曼取首分　明加索夫梅開二度 (22:11)

兩支在E組首場落敗的球隊，今晚會師香港大球場。世界排名150的港足面對141名的土庫曼隊，正選陣容未有起用杭州亞運成員，重返決選的兩名入籍兵艾華頓及費蘭度「擔正」，米高取代安永佳任正前鋒，3名中場起用黃威、陳肇鈞及陳俊樂，門將由葉鴻輝復任把關。香港足總主席霍啟山及體育專員黃德森亦有入場。作客的土庫曼隊正選有效力傑志的上季香港足球先生明加索夫，以及賽前被港足主帥安達臣點名的「10號仔」達基耶夫攻堅。明加索夫的太太等家人則在作客區為客隊打氣。

土庫曼隊今年賽事仍未開齋2和5負，包括友賽作客不敵馬來西亞及印尼隊，且有4仗零入球。不過今仗在早段成為先開紀錄一方，開賽僅4分鐘，港足一次攻門不果被打反擊，司職左翼的明加索夫單刀下射破葉鴻輝的十指關，這名31歲傑志翼鋒入球後高舉雙手未有特別慶祝。

港足在落後一球僅7分鐘後火速扳平，右閘茹子楠傳中，黃威入楔頭槌頂彈地波入網，於11分鐘追成1：1。港足主攻下後防暴露不少空間，14分鐘再被客隊打反擊，安拿杜戴耶夫半單刀起腳，被葉鴻輝勉強救出。雙方及後各有一球「詐糊」，先是港足中場陳肇鈞接應罰球頭槌入網被判越位在先，然後土庫曼隊於29分鐘在混戰中破網亦被判越位。35分鐘港足再次失守，被明加索夫近門接應傳中頭槌收死葉鴻輝，個人梅開二度，半場落後1：2。

港足換邊後攻勢愈見威脅，先有艾華頓53分鐘近射被門將查利耶夫撲走，兩分鐘後陳俊樂在角球攻勢於禁區頂起腳中楣。56分鐘由安永佳入替陳肇鈞，戰至65分鐘終再度扳平，藉門將手槌解圍罰球傳中不遠，艾華頓第一時間撞射入空門，追成2：2。港足末段有多次良機，惟安永佳在79分鐘門前頂高，兩分鐘後陳晉一門前補射失機，加上後備入替的潘沛軒完場前勁射又被對手門將撲出，終踢成2：2平手，各得1分。

至於D組上演兩名港足前帥對決的賽事，最終金判坤帶領的馬來西亞隊，作客1：0小勝加利韋特領軍的中華台北隊，取得兩連勝。

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