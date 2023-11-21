歐國外｜意大利驚險力壓烏克蘭取C組次名　出線決賽周延續衛冕路 (19:08)

雖然只須1分即可確保出線，但中立場出戰的意大利未有刻意死守，與多次策動快速反擊的烏克蘭合共錄得24次射門，當中意軍中場大衛法迪斯上半場29分鐘禁區內單刀施射被烏軍門將僅僅擋出，而意大利門將基安盧基當拿隆馬換邊後亦曾擋出梅迪歷近射，加上烏克蘭完場前補時3分鐘有梅迪歷疑被白賴仁基斯域迪踢跌，球證及VAR均沒判極刑下，最終雙方互無紀錄完場。

兩軍賽後8戰同樣得14分，不過由於意大利在小組對烏克蘭的戰績為1勝1和，結果意軍憑較佳對賽往績取得C組次名，與作客1：1賽和北馬其頓隊後，8戰積20分的C組首名英格蘭，齊齊直接取得決賽周席位。屈居C組季席的烏克蘭，則仍有機會透過附加賽爭取另一張決賽周入場券。

意大利最終順利取得決賽周資格，惟賽前賽後俱不乏爭議焦點。先有歐洲足協會長施非林賽前的撐意論：「意大利未能出線是災難，我相信他們能打敗烏克蘭」，後有烏軍翼鋒梅迪歷下半場補時階段殺入禁區時，疑被意軍球員白賴仁基斯坦迪踢跌，但球證及VAR均無視烏軍職球員投訴，未有示意判罰。烏克蘭教練列保夫賽後直言「我的看法是這一球是犯規，理應獲得12碼」，不過他亦指出「球員在國家面對艱難時刻，仍然展示出堅韌不屈的個性。他們會繼續為國而戰。」至於意軍主帥史巴列堤賽後就表示：「考慮到之前的種種風波，要在外圍賽面對壓力下作賽，絕不容易。當然，我們已經達成首個目標，真正的挑戰現在才正式開始。」

力爭衛冕的意軍求仁得仁和波出線決賽周，其「弱鄰」聖馬力諾隊也在今輪歐國盃外圍賽H組賽事取得「另類成就」。雖然主場1：2不敵芬蘭隊後，聖馬力諾在外圍賽已錄得10連敗兼正式賽事連續136場未嘗一勝，但原來該隊最近3場外圍賽都能攻破對手大門，創下聖馬力諾征戰國際賽的最長連續入球場數。聖馬力諾眾將在補時取得入球後，更齊齊衝進球場瘋狂慶祝。

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