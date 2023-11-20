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歐國外｜歐協會長撐意大利出線　烏克蘭主帥列布夫：麾下更憤怒和更有爭勝動力 (21:50)

意大利隊明晨（21日）在歐洲國家盃外圍賽C組煞科戰，於中立場德國「作客」烏克蘭隊只要不敗便可出線，而歐洲足協（UEFA）會長施非林曾稱意軍若不能過關會是災難，惹來敵列布夫的不滿，並指上述說話只會令麾下「更憤怒和更有爭勝動力」。

烏克蘭vs.意大利、北馬其頓vs.英格蘭  周二凌晨03：45開賽

英格蘭隊在歐國外C組篤定以首名晉身決賽周，餘下一個直接出線席位由同是7戰得13分，分別排次席的意大利和第3位的烏克蘭隊爭奪，所以意軍只需多取1分便可過關。UEFA會長施非林曾說：「意大利一定要出線，否則便是一次災難，他們太重要了，但我認為他們能打敗烏克蘭。」

烏克蘭主帥列布夫回應道：「我們對施非林的說話不感興趣，我的工作焦點並非在於這樣的評論。不過，他的說話只會令烏克蘭球員更憤怒和更有爭勝動力。我認為球隊擁有一個很好的機會。我們全都明白這是一場充滿責任的比賽。目前是一個困難的時刻，己隊希望為同胞帶來積極的情緒，因為我們明白，國家隊可以自己的方式支持我們的士兵。」由於烏克蘭去年2月開始被俄羅斯侵略，故此他們近年的主場比賽均移師至中立場舉行。

意大利教練史巴列堤則呼籲同胞支持國家隊，「我們要求成為意大利人的偷心者，這刻應是時候」，惟他也坦言忌諱烏克蘭的快速反擊。兩軍過去交手9次，意大利以7勝2和佔上風。同日殘陣的英格蘭作客北馬其頓隊前，再有韋斯咸前鋒查洛保雲及紐卡素右閘捷比亞，分別因輕傷和私事退隊。

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