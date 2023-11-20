歐國外｜西班牙挫格魯吉亞　加維重創恐收咧　盧卡古「大四喜」累入14球射手榜獨領風騷 (19:14)

早已鎖定出線的「狂牛軍」，此戰由中堅拿洛文特開賽4分鐘頂入國際賽首個入球先拔頭籌，6分鐘後被客軍的拿玻里星將基華拉斯基利亞扳平，但換邊後再憑鋒將費倫托利斯55分鐘建功，以及格魯吉亞隊守將盧祖舒維利72分鐘的烏龍球，以3：1拿下勝利。

儘管全取3分，西班牙隊本仗悲大於喜。皆因中場主力加維在一次跳躍控球時落地欠佳受創，於26分鐘帶淚退下火線。教練迪拉富安迪形容，此戰乃「人生中最苦澀的勝仗」，稱對方傷勢仍待進一步檢查，擔心其觸傷前十字韌帶。

F組的比利時隊憑羅馬射手盧卡古首於國際賽「大四喜」，加上阿仙奴翼鋒李安度杜沙特埋齋，主場以5：0大破阿塞拜疆隊。盧卡古在今屆歐國外累積14球，領先次席的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）4球。葡軍同日則由般奴費南迪斯及列卡度賀達建功，主場以2：0輕取冰島隊，在J組10戰全勝完成。

此外，塞爾維亞隊於G組煞科戰主場以2：2逼和保加利亞隊，在同組黑山隊作客1：3不敵榜首匈牙利隊後，取得小組次名，自2000年尚以南斯拉夫名義出戰後，相隔24年重返歐國盃決賽周。

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