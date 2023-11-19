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歐國外｜荷蘭小勝愛爾蘭次名出線　法國贏直布羅陀14蛋寫歐國外及隊史最大勝仗紀錄 (20:27)

多支傳統歐洲勁旅昨於歐洲國家盃外圍賽分途報捷。其中B組雙雄之一的荷蘭隊以1：0小勝愛爾蘭隊，鎖定決賽周一席；同組宿敵法國隊更大開殺戒以14：0大勝直布羅陀隊，寫下隊史及歐國外最大比數勝仗紀錄，續以全勝姿態高踞B組榜首。D組的克羅地亞隊作客兩球淨勝拉脫維亞隊後，出線之路也現坦途。

荷蘭昨仗雖然有多名主力缺陣，但面對愛爾蘭仍未受太大考驗，並憑中鋒韋格賀斯於11分鐘由中場一路引球推進至禁區勁射奠勝，1球小勝客軍而回。「橙軍」賽後7戰得15分，只餘一輪下領先第3的希臘隊3分兼對賽往績較佳，因此提早確定次名出線決賽周。荷蘭隊長華基爾雲迪積克賽後表示：「多名傷兵缺陣下，球隊能贏波完成任務已值得驕傲。」

同組早已獲決賽周資格的法國，面對18分鐘已少踢1人的弱旅直布羅陀，則憑基利安麥巴比入球及助攻皆「連中三元」，加上基奧特、京士利高文各自梅開二度領銜下，終以14：0擊潰對手。這場法軍「入球騷」不單創下隊史上最大勝仗，同時也是歐國盃外圍賽有紀錄以來最大勝仗。法軍教練迪甘斯揚言，這場賽事「除了處子戰即傷出的薩亞利艾馬利外，所有事都堪稱完美」。另一方面，克羅地亞作客2：0擊敗拉脫維亞，加上同組的威爾斯作客1：1打和阿美尼亞失分，7戰得13分的克軍趁機反壓只得11分的威軍，搶回D組次席。

有人歡喜有人愁，荷、法及克軍等強隊相繼傳捷報之際，目前在A組7戰得10分位列小組第3的挪威隊，則迎來壞消息。雖然I組的以色列隊作客1：2不敵羅馬尼亞隊，同與挪威排小組第3，惟以軍早前在歐國聯B2組取得首名，獲得歐國盃附加賽入場券；至於歐國聯B4組只排次席的挪威，隨即因戰績較差成為「犧牲品」，繼2022年世界盃後再次無緣打入大賽決賽周。此外，挪威隊醫證實前鋒艾寧夏蘭特腳踝有傷，將不會在對蘇格蘭一仗上陣，亦未知他能否趕及周末代表曼城在英超大戰利物浦時復出。

 

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