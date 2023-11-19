澳門大賽車｜晏高中途壞車無緣衛冕澳門GT盃　馬些路力壓莫他拿封王　布朗寧奪F3冠軍 (21:00)

澳門GT盃正賽合共16個圈，衛冕的德國籍車手晏高代表香港車隊Craft-Bamboo Racing參戰，惟排次名起步的他戰至第10圈因機件故障無奈退賽，而其隊友真卡迪拿（Daniel Juncadella）則以第5名完成。冠軍則落在頭位起步的瑞士籍星將馬些路（Raffaele Marciello）身上，他以2.51秒力壓同胞的另一名將莫他拿（Edoardo Mortara）封王，至於昨於選拔賽炒車的港將方駿宇，因車隊未能趕及修復戰車而棄戰正賽。賽後晏高透露戰車因波箱出現問題未能轉檔而未能續戰，「很可惜未能衛冕，但相信明年我會回來再挑戰」。

三級方程式正賽方面，代表Hitech Pulse-Eight出戰的F1威廉士車隊青訓布朗寧，排頭位起步下有驚無險順利奪冠，這名21歲英籍車手全場與力圖後上的豪格（Dennis Hauger）及米尼（Gabriele Mini）鬥法，加上賽事因意外多次先後出示紅旗及黃旗，其中在今屆世界三級方程式暫列總季軍的愛沙尼亞籍新星艾隆（Paul Aron），在中段戰車着火，座駕撞牆斷成兩截後輪胎飛脫，場面驚險，幸他及時跳車無礙。由於賽事多次重新起步，亦令一度拉開的布朗寧優勢盡失，但末段因再有車手炒車，最終在安全車帶完最後兩圈下，布朗寧有驚無險奪冠而回，豪格及米尼分列亞、季軍。至於5年前在此場地經歷炮彈飛車意外的德籍女車手佛羅絲（Sophia Flörsch），是役終以第14位完成。

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