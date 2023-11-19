巴黎奧運｜港男欖資格賽鎩羽而歸眾將難掩失落　姚錦成擬退役：這是最後一次代表港隊參賽 (19:25)

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

姚錦成在上半場末段遭換出，最後只在場外看着港隊遭日本隊絕殺，這名35歲翼鋒賽後一臉失落，待頒獎禮完結後即離開球場。他賽後接受電話訪問時，直言「我們已竭盡全力去抵抗，事前都好有信心去贏這場比賽，但今次在最後一秒輸，真的很失望」。他表示日本隊有主場優勢，而且下半場數個判決亦對港隊不利，但他未為落敗尋找籍口，「我們是否不夠強？還是因為甚麼原因輸？其實我們都要好好反醒」。

姚錦成在港隊衛冕杭州亞運之後，直言奧運一直是自己未圓之夢，因此決心在今年再於巴黎奧運亞洲區資格賽再為港隊披甲。在港隊再次失利，他直言要思考前路，「這是最後一次代表香港隊參賽」。

另一華將李卡度同樣指出球隊已在整個資格賽付出100%，雖無悔恨很仍因挫敗感傷痛，「我們在上屆奧運資格賽，覺得有好多地方可以做得更好，但今次算是超水準發揮，最後賽果不如人意，但香港隊會繼續努力的」。不過，想到自己在去年11月的香港七欖賽傷及神經，1年內極速康復並能征戰沙場，他亦覺感恩，「我仍在打球，還有機會衝奧運，只能感恩」。

奧運是每個運動員的夢想，對李卡度也毫不例外，他不諱言：「從2014年知道有2016年有奧運一刻，這就是我一直追尋的夢想。（杭州）亞運贏冠軍後，我就覺得這次（奧運席位）是我們的，去到完場前一刻，我仍是這樣想」。提到並肩作戰多年的姚錦成，李卡度也開始哽咽，「他就像我的家人，我一直好想幫他入奧運」，眼眶泛紅的他再說不下去，他隨後看到在看台的親友也難忍男兒淚，並放聲嚎哭，令人心酸。

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