巴黎奧運｜港男欖資格賽鎩羽而歸眾將難掩失落　姚錦成擬退役：這是最後一次代表港隊參賽 (19:25)

香港男子七人欖球隊今（19日）在日本大阪長居球技場舉行的巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽鎩羽而歸，戰至最後一秒以14：21遭日本隊絕殺，連續3屆錯失直入奧運的機會。陣中華將姚錦成和李卡度也難掩失望，前者更擬退役，表示「這是最後一次代表香港隊參賽」。
明報記者 許嘉明 日本大阪直擊
姚錦成在上半場末段遭換出，最後只在場外看着港隊遭日本隊絕殺，這名35歲翼鋒賽後一臉失落，待頒獎禮完結後即離開球場。他賽後接受電話訪問時，直言「我們已竭盡全力去抵抗，事前都好有信心去贏這場比賽，但今次在最後一秒輸，真的很失望」。他表示日本隊有主場優勢，而且下半場數個判決亦對港隊不利，但他未為落敗尋找籍口，「我們是否不夠強？還是因為甚麼原因輸？其實我們都要好好反醒」。
姚錦成在港隊衛冕杭州亞運之後，直言奧運一直是自己未圓之夢，因此決心在今年再於巴黎奧運亞洲區資格賽再為港隊披甲。在港隊再次失利，他直言要思考前路，「這是最後一次代表香港隊參賽」。
另一華將李卡度同樣指出球隊已在整個資格賽付出100%，雖無悔恨很仍因挫敗感傷痛，「我們在上屆奧運資格賽，覺得有好多地方可以做得更好，但今次算是超水準發揮，最後賽果不如人意，但香港隊會繼續努力的」。不過，想到自己在去年11月的香港七欖賽傷及神經，1年內極速康復並能征戰沙場，他亦覺感恩，「我仍在打球，還有機會衝奧運，只能感恩」。
奧運是每個運動員的夢想，對李卡度也毫不例外，他不諱言：「從2014年知道有2016年有奧運一刻，這就是我一直追尋的夢想。（杭州）亞運贏冠軍後，我就覺得這次（奧運席位）是我們的，去到完場前一刻，我仍是這樣想」。提到並肩作戰多年的姚錦成，李卡度也開始哽咽，「他就像我的家人，我一直好想幫他入奧運」，眼眶泛紅的他再說不下去，他隨後看到在看台的親友也難忍男兒淚，並放聲嚎哭，令人心酸。
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