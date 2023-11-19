巴黎奧運｜港男欖4強淘汰中國隊　決賽遭東道主日本絕殺飲恨　須戰遺材賽爭入奧 (17:39)

香港男隊於日本大阪長居球技場舉行的巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽一路闖關，今日（19日）先殺入決賽與東道主日本隊鬥得激烈，惟最後一秒遭日本隊絕殺，以14：21告負失去直入巴黎奧運的席位，並於來年6月透過世界遺材賽爭取趕上奧運尾班車。一班港將難掩失望，主力李卡度賽後於看台與親友相擁時，更難過得泣不成聲。
明報記者 許嘉明 日本大阪直擊
港隊昨在3場小組賽皆「零封」泰國、新加坡及阿聯酋隊，以B組首名出線。他們今在4強面對中國隊時，甫開賽即有丹馬克從左路發難，僅15秒便為港隊先開紀錄。不過，中國隊隨後兩度撕破港隊防線，反超12：5完半場。港隊易邊後沉着應戰，以嚴密防守搶回優勢，最終憑李卡度及丹馬克接連建功，再入兩球附加罰球，反勝中國隊19：12，闖入決賽鬥日本隊。
及至決賽，港隊開賽僅2分鐘便有賀頤盛從左路突破先開紀錄，惟主隊的石田大河隨後於中路長驅直進，領軍扳平7：7。不過，港隊臨完半場有韋兆新後場的大腳傳球，靴貝特隨即衝前達陣，再取得領先14：7。易邊後，港隊久攻不下，相反日本隊卻成功扳平，丸尾崇真在補時階段更避過港隊多重截擊，絕殺得手，港隊終以14：21飲恨告負，未能直入巴黎奧運。
巴黎奧運的男子七人欖球賽共有12個席位，東道主法國將直闖奧運正賽，另有4隊憑2022至23年度世界七欖系列賽名次晉級，6隊則於各大洲資格賽爭取入場券。除了世界區遺材賽外，其餘奧運席位已塵埃落定，新西蘭、阿根廷、菲濟、澳洲透過2022至23年度世界男子七欖系列賽名次晉級，烏拉圭、愛爾蘭、美國、肯尼亞、薩摩亞及日本隊亦從各大洲資格賽脫穎而出。
港隊將出戰來年6月的世界遺材賽，與另外11隊角逐最後一張奧運入場券，包括：智利、巴西、英國、西班牙、加拿大、墨西哥、南非、烏干達、巴布亞新幾內亞、湯加和中國隊，爭取隊史首次亮相奧運。
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