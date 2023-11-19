巴黎奧運｜港男欖4強淘汰中國隊　決賽遭東道主日本絕殺飲恨　須戰遺材賽爭入奧 (17:39)

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊昨在3場小組賽皆「零封」泰國、新加坡及阿聯酋隊，以B組首名出線。他們今在4強面對中國隊時，甫開賽即有丹馬克從左路發難，僅15秒便為港隊先開紀錄。不過，中國隊隨後兩度撕破港隊防線，反超12：5完半場。港隊易邊後沉着應戰，以嚴密防守搶回優勢，最終憑李卡度及丹馬克接連建功，再入兩球附加罰球，反勝中國隊19：12，闖入決賽鬥日本隊。

及至決賽，港隊開賽僅2分鐘便有賀頤盛從左路突破先開紀錄，惟主隊的石田大河隨後於中路長驅直進，領軍扳平7：7。不過，港隊臨完半場有韋兆新後場的大腳傳球，靴貝特隨即衝前達陣，再取得領先14：7。易邊後，港隊久攻不下，相反日本隊卻成功扳平，丸尾崇真在補時階段更避過港隊多重截擊，絕殺得手，港隊終以14：21飲恨告負，未能直入巴黎奧運。

巴黎奧運的男子七人欖球賽共有12個席位，東道主法國將直闖奧運正賽，另有4隊憑2022至23年度世界七欖系列賽名次晉級，6隊則於各大洲資格賽爭取入場券。除了世界區遺材賽外，其餘奧運席位已塵埃落定，新西蘭、阿根廷、菲濟、澳洲透過2022至23年度世界男子七欖系列賽名次晉級，烏拉圭、愛爾蘭、美國、肯尼亞、薩摩亞及日本隊亦從各大洲資格賽脫穎而出。

港隊將出戰來年6月的世界遺材賽，與另外11隊角逐最後一張奧運入場券，包括：智利、巴西、英國、西班牙、加拿大、墨西哥、南非、烏干達、巴布亞新幾內亞、湯加和中國隊，爭取隊史首次亮相奧運。

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