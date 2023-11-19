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巴黎奧運｜港女欖資格賽4強憾負日本　季軍戰挫泰國保衝奧生機 (16:46)

一連兩日的巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽今（19日）假日本大阪長居球技場煞科，香港女隊在4強雖有莊嘉欣臨完場前達陣，但仍以5：33不敵東道主日本隊。她們轉戰季軍戰克服末段只得6人應戰的劣勢，以12：0勇挫泰國隊，拿下來年6月舉行的世界區遺材賽席位，為「衝奧」保住一線翻生機。

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊昨於小組賽擊敗印度和關島隊，但最後一場對中國隊卻輸波折將，主將歐陽倩怡因撞到頭部被迫高掛免戰牌。港隊在今日的4強鬥日本隊時幾乎全程受壓，上半場難以策動攻勢，戰至臨完場靠莊嘉欣在右路突破，大腳踢球上前再飛身達陣，為港隊「破蛋」，終以5：33敗陣。

港隊隨後在季軍戰面對泰國隊，合演翻版杭州亞運銅牌戰，兩隊此役互有攻守，港隊翼鋒莊嘉欣在上半場末段建功化解對方攻勢，她亦成功達陣，並由陳楚琪踢入附加罰球，助港隊領先7：0。港隊在下半場不斷受壓，但球隊亦合力捱過馮凱晴右肩受傷，及何維銨被罰落場2分鐘的劣勢，終有陳楚琪再建一功，以12：0力克泰國隊，拿下巴黎奧運的世界區遺材賽席位。

巴黎奧運的男、女子七人欖球賽各有12個席位，東道主法國將直闖奧運正賽，另有4隊憑2022至23年度世界七欖系列賽名次晉級，6隊則於各大洲資格賽爭取入場券，以及世界區遺材賽的最後一席。當中新西蘭、澳洲、美國及愛爾蘭透過世界系列賽名次晉級，巴西、英國、加拿大、南非、斐濟從洲際資格賽脫穎而出，而亞洲區席位則由日本和中國隊的勝方所得。

港隊在來年6月將出戰世界區遺材賽，與另外11隊交手，包括：阿根廷、巴拉圭、波蘭、捷克、墨西哥、牙買加、肯尼雅、烏干達、巴布亞新幾內亞、薩摩亞、亞洲區資格賽日本和中國隊的負方，爭取趕上奧運尾班車。

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