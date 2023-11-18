巴黎奧運｜港女欖資格賽小組次名過關　4強遇東道主日本 (20:55)

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

被編入E組的香港女子隊在小組賽先以29：5力克印度隊，再以48：0大勝關島隊。港隊隨後硬撼中國隊，這也是兩軍繼杭州亞運和亞洲系列賽後，兩個月內3度交手。不過，港隊全場處於下風，終以0：50敗陣。

在頭兩場共4次達陣的莊嘉欣，賽後表示中國隊的速度、身形和反應皆遠勝頭兩場對手，給予港隊很大壓力，但同樣有助準備明日的淘汰賽。她笑言自己第3次為港隊爭奪奧運資格，抱着希望面對接下來的賽事，「每個運動員的夢想都是去奧運，港隊在上屆打入決賽，感覺原來我們可以和奧運那麼近，希望明日在4強發揮好一點再闖決賽，這並非一個不可能的任務」。她又指執教球隊約3個月的新師魏翊軍為球隊注入更強信心，「從亞運銅牌到亞洲系列賽（泰國站）銀牌，整個過程他都給一些簡單明確的目標，大家都能做到的，明日我們會按他的指令，一起努力」。

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