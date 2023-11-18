巴黎奧運｜港男欖資格賽小組全勝首名出線　明鬥中國爭入決賽 (20:38)

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊今日在攝氏7度的低溫下作賽，但連場驟雨未有影響球隊發揮，他們在B組頭兩場先以53：0大炒泰國隊，再以52：0輕取新加坡隊。港隊在最後一場面對阿聯酋隊較為慢熱，上半場僅靠丹馬克和蔡紀駿在左路突破達陣，助港隊領先10：0。港隊易邊後，則有賀頤盛梅開二度，加上韋兆新踢入兩個附加罰球，終以24：0勝出，力保不敗身。

港隊明日將於4強鬥中國隊，後者今在分組賽雖以21：14挫日本隊，但兩隊戰績同為2勝1負，中國隊計得失分下以A組次名出線，而日本隊則於另一場4強鬥阿聯酋隊。港將李卡度認為球隊在小組賽發揮不俗，但最後一戰可以打得更加進取，「我們最後一場對阿聯酋隊的進攻有些猶豫，這是很好的警號，因為己隊明日在淘汰賽沒太多犯錯空間，要把握好每一個機會，亦希望防守可以為我們帶來勝利」。

不過，他坦承經歷上屆奧運資格賽失利，以及今年在杭州亞運蟬聯冠軍後，全隊的抗壓能力有顯著提升，「我們會像亞運一樣，用平常心去應付這次奧運資格賽。即使在比賽途中被對手突破，我們不會慌張，能冷靜應對。經歷過失敗，令我們的心態更好，希望明日去到關鍵時刻，我們仍可保持輕鬆吧」。至於每場皆有達陣的「得分機器」丹馬克，同樣認為對阿聯酋隊打得緊湊，有助準備明日的淘汰賽。

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