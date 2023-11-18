歐國外｜基艾沙起孖領意大利挫北馬其頓　重奪出線主導權　英軍比寧咸膺金童獎 (17:45)

上屆歐國盃盟主意大利隊，在今屆外圍賽陷出線危機，昨面對排第4的北馬其頓隊幾近不容有失，結果球隊於17分鐘由後衛達米安接應左路傳中頭槌先開紀錄。雖然佐真奴於40分鐘射失12碼，但費達歷高基艾沙在1分鐘後遠射得手，加上完半場前補時階段左路妙射梅開二度，助球隊拉開3球優勢進入下半場。

雖然換邊後客軍北馬其頓隊積極反撲下，於52及74分鐘憑中場阿坦拿索夫「起孖」一度遠至1球差距，但意軍靠鋒將拉斯柏度尼及艾沙拉維分別在81及完場前補時各建一功，終以5：2拿下關鍵勝利，賽後7戰得13分，以較佳得失球壓過同分的烏克蘭隊升上次席，雙方將在周二凌晨的最後一輪硬碰，屆時意軍只要不敗便可以次名出線決賽周。

賽後意大利新帥史巴列堤滿意麾下表現，認為球隊目前進攻發揮較此前有明顯進步，踢法更立體。基艾沙則認為在史帥領軍下一切皆向正面發展，又稱對方更重視從後場地面組織，希望每場都能主宰場上形勢。

至於同組已首名出線的英格蘭隊，雖有昨獲膺金童獎的皇家馬德里中場祖迪比寧咸因傷避戰，但仍憑對手早段的烏龍球，以及射手哈利卡尼末段建功，累積62球續刷新隊史入球紀錄，在主場以2：0輕取馬爾他隊。

另外，E組的波蘭隊昨於主場力戰下僅以1：1言和捷克隊，賽後8戰得11分續排第3，未能壓過7戰得12分的對方，須透過附加賽爭出線資格；同組的阿爾巴尼亞隊昨雖然作客同樣以1：1打和摩爾多瓦隊，但賽後7戰得14分，仍足以篤定提前出線，是球隊自2016年後，史上第2次躋身決賽周。

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