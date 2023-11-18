名宿訪港｜加利尼維利現身出席研討會　看好英富商入股母會帶新氣象 (16:15)

現年48歲的加利尼維利相隔約6年半再次訪港，昨晚在活動期間接受本報在內兩間本地傳媒訪問。對於71歲英國富商拉特克里夫即將收購曼聯25%股權，現職英國《天空體育》評述員的「加利仔」表示，原期望班主格拉沙家族能出售全部股份，「雖然這事情並沒有發生，但已比格拉沙家族完全掌權好得多。拉特克里夫是成功商人，董事會及整間球會都將會改革，這是項艱鉅任務，但每個來到曼聯的人都應給予時間，而且不會一夜之間就成功」。

曼聯日前落實行政總裁李察阿諾特將於今年底離任，據報將由任職拉特克里夫轄下的英力士集團（INEOS）、曾任巴黎聖日耳門及祖雲達斯管理層的祖安白蘭斯接任CEO。加利仔認為當發生任何收購時，普遍都會更換管理層，「我認為未來3至5個月、當拉特克里夫正式入股後，曼聯會有更多轉變，我相信他想有新的管理層，改變管理文化」。他亦提及今季初曼聯戰績低迷因球隊傷兵問題嚴重，同情領隊坦夏格目前困境，但認為這名荷蘭籍教頭上季取得佳績，應給予對方更多時間，「實際上現時離英超前4位置不遠，我看不到理由曼聯要換領隊」。

加利尼維利昨傍晚抵港後，連日宣傳其公司與Salboy及萬豪國際等合作、位於曼徹斯特的豪宅項目「W Residences Manchester」，預計2027年第3季落成。他在投資研討會上笑言，投資這項目比曼聯目前困境來得更積極。約200名出席者包括傑志中場查理史葛，在活動後有機會跟同為曼聯青訓出身的「老大哥」交流，他透露獲這前輩鼓勵在職業球員生涯繼續努力。

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