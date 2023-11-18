名宿訪港｜費高隔廿載舊地重遊　稱香港轉變大無損熱愛 (18:01)

現年51歲的費高，職業生涯曾效力士砵亭、巴塞隆拿、皇家馬德里及國際米蘭，並為葡萄牙隊上陣127次攻入32球。這次是他繼2003年隨皇馬亞洲之旅訪港踢友賽後，相隔廿載再臨香江。他談到重遊舊地的感受時說：「能再來香港總是感覺美好，這城市不斷的發展，對比以前實在改變不少，而且是向好的方面。無論何時到訪，都很喜歡這裏。」

他在見面會上除了與球迷合照互動，即席試講「費高」、「好波」等廣東話，更與同為嘉賓的港足前隊長陳偉豪交流。皇馬20年前在香港大球場友賽中港聯隊時，兩人就曾正面交鋒，當時「銀河艦隊」在費高取得進帳下以4：2勝出；陳偉豪笑稱對該仗對方「戲弄」仍印象深刻，「當時他踢右中場，我踢左中堅，因此經常面對他。記得有一球我防守時出腳，就被他『通坑渠』」。費高被問到對陳偉豪有否印象，則打趣道：「他當年應該比較年輕。」

費高於2009年在國米掛靴至今已14年，他透露近年為歐洲足協（UEFA）工作，並隨贊助商四處出遊，還有打理自己的生意，生活不比球員時期清閒，「起碼還有時間睡覺，這已很好」。

他在傳媒訪問環節時，被問到認為其葡軍後輩、已轉戰沙特阿拉伯球隊艾納斯的38歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）能否續戰至2026年世界盃；曾在2004年歐國盃及2006年世界盃跟對方並肩作戰的費高指出，一切視乎其身體狀態，「他有很強意志力，永遠渴求更多。惟當到達這年紀，總需要考慮身體狀態。然而即使年齡不斷增長，他仍保持出色發揮並取得入球，我認為一支球隊能擁有他總是好事」。

自C朗今年1月加盟艾納斯後，沙特球會紛紛在今夏轉會市場大灑金錢，吸引賓施馬、尼馬等大牌球星投效。費高透露2007年亦幾乎從國米轉投伊蒂哈德，甚至已經簽約，只是對方沒完成交易未成事，認為轉戰沙特與否，視乎球員當刻所需，「那時我開始想嘗試不同水平的足球，體驗另一種生活節奏，所以決定到沙特，遺憾最終未有實現。去沙特與否，我認為要視乎球員當刻想追逐的東西，當然，還要考慮他們所給你的條件」。

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