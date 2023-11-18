明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

名宿訪港｜費高隔廿載舊地重遊　稱香港轉變大無損熱愛 (18:01)

葡萄牙隊名宿費高相隔20年重遊香港，今午（18日）以信用卡大使身分，在中環出席球迷見面會。這名2000年金球獎及2001年世界足球先生得主表示，這次訪港發現都市景貌改變不少，但對此地依舊熱愛，「無論何時到訪，都很喜歡這裏」。

現年51歲的費高，職業生涯曾效力士砵亭、巴塞隆拿、皇家馬德里及國際米蘭，並為葡萄牙隊上陣127次攻入32球。這次是他繼2003年隨皇馬亞洲之旅訪港踢友賽後，相隔廿載再臨香江。他談到重遊舊地的感受時說：「能再來香港總是感覺美好，這城市不斷的發展，對比以前實在改變不少，而且是向好的方面。無論何時到訪，都很喜歡這裏。」

他在見面會上除了與球迷合照互動，即席試講「費高」、「好波」等廣東話，更與同為嘉賓的港足前隊長陳偉豪交流。皇馬20年前在香港大球場友賽中港聯隊時，兩人就曾正面交鋒，當時「銀河艦隊」在費高取得進帳下以4：2勝出；陳偉豪笑稱對該仗對方「戲弄」仍印象深刻，「當時他踢右中場，我踢左中堅，因此經常面對他。記得有一球我防守時出腳，就被他『通坑渠』」。費高被問到對陳偉豪有否印象，則打趣道：「他當年應該比較年輕。」

費高於2009年在國米掛靴至今已14年，他透露近年為歐洲足協（UEFA）工作，並隨贊助商四處出遊，還有打理自己的生意，生活不比球員時期清閒，「起碼還有時間睡覺，這已很好」。

他在傳媒訪問環節時，被問到認為其葡軍後輩、已轉戰沙特阿拉伯球隊艾納斯的38歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）能否續戰至2026年世界盃；曾在2004年歐國盃及2006年世界盃跟對方並肩作戰的費高指出，一切視乎其身體狀態，「他有很強意志力，永遠渴求更多。惟當到達這年紀，總需要考慮身體狀態。然而即使年齡不斷增長，他仍保持出色發揮並取得入球，我認為一支球隊能擁有他總是好事」。

自C朗今年1月加盟艾納斯後，沙特球會紛紛在今夏轉會市場大灑金錢，吸引賓施馬、尼馬等大牌球星投效。費高透露2007年亦幾乎從國米轉投伊蒂哈德，甚至已經簽約，只是對方沒完成交易未成事，認為轉戰沙特與否，視乎球員當刻所需，「那時我開始想嘗試不同水平的足球，體驗另一種生活節奏，所以決定到沙特，遺憾最終未有實現。去沙特與否，我認為要視乎球員當刻想追逐的東西，當然，還要考慮他們所給你的條件」。

其他報道：名宿訪港｜加利尼維利快閃出席講座　看好英富商入股母會帶新氣象

相關字詞﹕體育 費高 葡萄牙 足球 歐聯 皇家馬德里 巴塞隆拿 編輯推介

上 / 下一篇新聞