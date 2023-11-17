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英超｜愛華頓被判違反財政公平條例　即時扣減10分寫英超歷史　會方擬上訴 (21:09)

英超賽會今（17日）宣布，愛華頓因違反財政公平條例，判即時扣減10分，寫下英超史上被罰最多扣分紀錄，亦意味原本以12戰得14分排第14位的「拖肥」，將僅餘4分跌至尾二。會方其後發聲明回應，表明對判決感震驚及失望，並已提出上訴。

今年3月英超賽會曾公開宣布對愛華頓的財務狀况展開調查，理由是該會在過去3個財政年度總虧損達3.72億鎊（約35.7億港元），較賽會可容許虧損上限的1.05億鎊（約10億港元）相距甚遠，以涉違反財政公平條例（FFP）交予獨立調查委員會審視。最終賽會在今日宣判，裁定「拖肥」違反FFP成立，判即時扣減聯賽積分達10分，寫下英超歷史。

愛華頓其後發聲明回應，表明對判決感震驚及失望，認為委員會作出了對體育發展不利的決定，不認同球會的財政問題以體育競技積分作判罰的做法，「這是不對等的，會方已決定提出上訴」。

值得一提的是，英超史上過往僅曾兩次有球會被罰分，分別是2009／10年球季樸茨茅夫因破產被扣9分，以及1996／97年球季米杜士堡因在對布力般流浪時比賽球員名單不足而被扣3分。

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