歐國外｜意大利明晨關鍵戰迎北馬其頓　巴斯東尼傷退副選門將發燒　英軍阿諾特冀決賽周司職中場 (22:25)

歐洲冠軍意大利隊明晨（18日）在歐洲國家盃外圍賽C組尾二一輪，主場碰北馬其頓隊的關鍵戰前傳來兩個壞消息，中堅巴斯東尼及副選門將古里莫維卡里奧分別因小腿受傷和出現發燒症狀，令教練史巴列堤需急召基安盧卡文仙尼和卡尼斯捷作替補。
意大利vs.北馬其頓 周六凌晨03:45開賽
英格蘭隊早於上月中，已在歐洲國家盃外圍賽C組提早兩輪出線，目前有機會爭取另一入場劵的是7戰得13分的次席烏克蘭隊，6戰得10分的「三哥」意大利隊，以及尚有些微機會的6戰得7分的第4名球隊北馬其頓隊。故此，意軍最理想晉級過程是先在主場挫北馬其頓，後於中立場德國對烏克蘭至少不敗，便有望出席明夏在德國舉行的決賽周。
然而，意軍明晨之戰早有三線多名主將因傷避戰，並在開賽前夕再有守將巴斯東尼因掛彩退隊，而未有國際賽經驗的龍門古里莫維卡里奧也疑因發燒不能上陣，令主帥史巴列堤為安全計，需徵召也沒有「喼帽」的卡尼斯捷入隊。
至於英軍對客軍弱旅馬爾他隊的「太公波」前，今季在利物浦不時由右閘轉任中場的阿歷山大阿諾特，已期待決賽周能被委任為「三獅」中場。他一直牢記英軍在6月歐國外作客大勝馬爾他後，獲主帥修夫基曾稱讚具備擔任中場的潛質，並對該位置充滿憧憬，「我看到一個我願意爭取的好機會。我或可從現在至季尾這段期間將它變成事實」。惟修夫基坦言，隊內亦有不少可擔任中場的國腳。原任右閘的阿諾特一直被指守力欠佳，被英軍隊友捷比亞、基爾獲加及列斯占士比了下去。
另外，G組匈牙利隊今晨作客打和保加利亞隊2：2後7戰得15分，因領先第3位黑山隊4分而提早一輪出線，而J組斯洛伐克隊主場以4：2勝冰島隊後也告鎖定決賽周席位。總計連同主辦國德國隊在內，決賽周已誕生11支球隊。
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