歐國外｜意大利明晨關鍵戰迎北馬其頓　巴斯東尼傷退副選門將發燒　英軍阿諾特冀決賽周司職中場 (22:25)

意大利vs.北馬其頓 周六凌晨03:45開賽

英格蘭隊早於上月中，已在歐洲國家盃外圍賽C組提早兩輪出線，目前有機會爭取另一入場劵的是7戰得13分的次席烏克蘭隊，6戰得10分的「三哥」意大利隊，以及尚有些微機會的6戰得7分的第4名球隊北馬其頓隊。故此，意軍最理想晉級過程是先在主場挫北馬其頓，後於中立場德國對烏克蘭至少不敗，便有望出席明夏在德國舉行的決賽周。

然而，意軍明晨之戰早有三線多名主將因傷避戰，並在開賽前夕再有守將巴斯東尼因掛彩退隊，而未有國際賽經驗的龍門古里莫維卡里奧也疑因發燒不能上陣，令主帥史巴列堤為安全計，需徵召也沒有「喼帽」的卡尼斯捷入隊。

至於英軍對客軍弱旅馬爾他隊的「太公波」前，今季在利物浦不時由右閘轉任中場的阿歷山大阿諾特，已期待決賽周能被委任為「三獅」中場。他一直牢記英軍在6月歐國外作客大勝馬爾他後，獲主帥修夫基曾稱讚具備擔任中場的潛質，並對該位置充滿憧憬，「我看到一個我願意爭取的好機會。我或可從現在至季尾這段期間將它變成事實」。惟修夫基坦言，隊內亦有不少可擔任中場的國腳。原任右閘的阿諾特一直被指守力欠佳，被英軍隊友捷比亞、基爾獲加及列斯占士比了下去。

另外，G組匈牙利隊今晨作客打和保加利亞隊2：2後7戰得15分，因領先第3位黑山隊4分而提早一輪出線，而J組斯洛伐克隊主場以4：2勝冰島隊後也告鎖定決賽周席位。總計連同主辦國德國隊在內，決賽周已誕生11支球隊。

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