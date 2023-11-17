世盃外｜迪亞斯兩球領哥倫比亞反勝巴西　向父展心形手勢齊落淚　阿根廷主場負烏拉圭吞首敗 (19:44)

巴西隊此仗由兩名皇家馬德里前鋒洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞及阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利掛帥。開賽僅4分鐘，雲尼斯奧斯禁區內後腳妙傳馬天尼利射入打開紀錄，惟雲尼斯奧斯於27分鐘疑因觸傷大腿傷出。路易斯迪亞斯及後在75和79分鐘頂入兩球，帶領哥倫比亞隊以2：1反勝，亦是逾8年來首勝「森巴兵」。

迪亞斯近3周的遭遇像「坐過山車」，其父上月尾被綁架12天後獲釋，日前父子終重聚，其間雙方哭成淚人。迪亞斯說：「生活令你堅強和勇敢，我感激國家隊隊友和教練團職員在這段艱難日子的時刻關顧。我將這場勝仗獻予同胞，他們值得擁有。」哥軍賽後以5戰得9分升上第3，以1分領前主場以0：0打和厄瓜多爾隊的「四哥」委內瑞拉隊，並多兩連敗後跌落第5的巴西兩分。

世界盃冠軍阿根廷隊主場迎戰烏拉圭隊的榜首戰方面，烏軍藉守將朗奴阿拿奧祖及前鋒達雲紐尼斯先後在41和87分鐘建功，繼上場世盃外主場以2：0挫巴西後，再以同一比數輕勝，賽後以10分續排次席，落後一哥「藍白軍團」兩分。這次是阿根廷自1年前世盃首戰爆大冷負沙特阿拉伯隊後首嘗敗績，但隊長美斯輸得口服心服道：「我們全場踢來並不舒服。對手體能極強、充滿張力和反擊凌厲。他們的阿根廷籍教練比爾沙功不可沒。」阿根廷教頭史卡朗尼則說：「己隊雖是世界冠軍，但不代表不會落敗。下仗會是另一場非常難踢的硬仗。」阿根廷下周將作客大戰爭取避過三連敗的巴西。

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