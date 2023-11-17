世盃外｜韓光宋「消失」逾3年首亮相　朝鮮首擊一球僅負敘利亞 (18:10)

朝鮮在新冠疫情期間實施鎖國政策，令該國體壇過去兩年閉門造車，先後缺席東京奧運及北京冬奧等大賽。然而該國在杭州亞運重返賽場，足球隊亦隨之回歸，世盃外則是朝鮮男足疫後首場國際A級賽，在B組分別面對敘利亞、緬甸及日本隊。

朝鮮隊此戰的正選陣容中，有着一個久違而熟悉的名字，便是現年25歲的韓光宋，亦是該隊少數具備外流經驗的球員之一。他於2017年起先後在意大利效力卡利亞里、佩魯賈，以及祖雲達斯的U23梯隊，當中2016／17年球季為卡利亞里上陣的次仗，即斬獲首個意甲入球，自此吸引球壇關注。

不過，他在2020年1月從祖雲達斯U23轉投卡塔爾球隊艾杜哈尼後，雖隨隊贏得當地頂級聯賽冠軍，但自同年8月離隊後銷聲匿迹，引來外界關注其去向。美國有線新聞網絡（CNN）本年7月曾作跟進報道，指出其絕迹足壇跟聯合國安理會在2019年對朝鮮實施進一步制裁，命令成員國遣返在當地工作的朝鮮國民有關。然而韓光宋今晨隨朝鮮隊回歸並擔任正選，球隊於37分鐘被罰12碼下，在移師沙特阿拉伯中立場「作客」以0：1不敵敘利亞隊，他則在半場被換出。

至於世盃外亞洲區其他戰果，中華台北在D組首戰作客以0：3不敵阿曼隊。由意籍名帥文仙尼領軍的沙特隊，在G組以4：0大勝巴基斯坦隊，收穫自本年8月底上任後首勝。

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