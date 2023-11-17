巴黎奧運｜港七欖抵日本備戰資格賽　分途爭破天荒入奧　姚錦成盼彌補上屆遺憾 (18:21)

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊在杭州亞運有男子隊成功衛冕，並有女子隊歷史性拿下銅牌。球隊乘勝追擊，在周三坻達大阪，冀在一連兩日的奧運亞洲區資格賽爭取佳績。香港男隊與泰國、新加坡及阿聯酋隊被編入B組，將於明日的小組賽爭取頭2，晉級後日4強。球隊今早在寒風細雨下練習約1小時，主將姚錦成隨後接受本報訪問時，表示急不及待落場拼搏，「我們這個星期練得不太多，主要以恢復為主，因此我感到十分餓波」。

提到港隊在上屆奧運資格賽失利，在決賽戰至加時反負韓國隊，姚錦成不諱言失望，並盼這次再為奧運夢而戰，「我們上屆期望愈大，失望愈大，這像我們心中的一根刺。不過，那次失利也成為我們的動力，我們不應執着過去，並且整隊人一條心向前行，這是球隊進步的原因」。姚錦成透露妻子的預產期為12月中，感激對方支持自己追夢，「我在亞運之後已決定參賽，因為奧運一直是我的夢想，但始終太太臨盆在即，我亦要尊重她的意見」。

香港男隊在今年初的香港七欖主場贏得銀盾，隨後在亞運蟬聯冠軍，並於亞洲系列賽有不俗發揮。主帥高勳相信麾下經歷過高低起伏，更有信心應付這次奧運資格賽，「己隊在上屆不太享受比賽，但在敗仗過後，他們不論球技或心態皆有所成長，在壓力下表現更好」。值得一提的是，阿聯酋隊在9月曾赴體院跟港隊友賽，姚錦成相信對方與另一組的日本和中國隊，將是最大競爭對手。

這次香港男、女隊的奧運亞洲區資格賽陣容，跟杭州亞運的班底相比各有1個調動，男隊由菲臘斯頂替因膝傷無法出戰的史戴爾斯，女隊則由潘凱恩取替何芷媛。當中菲臘斯過往以15人欖球為主，2年多前加入七欖港隊，惟隨即因阿基里斯腱受創而休息近1年。他直言待在香港8年，為了代表港隊參賽而更換護照，「我很愛香港，能夠為港效力，對我來說意義重大。而且港隊人才濟濟，要爭入12人名單絕非易事」。

女子組方面，港隊與中國、印度和關島隊同處E組，誓爭頭2出線。

巴黎奧運七欖亞洲區資格賽分組形勢

男子組

A組：日本、中國、韓國、印度

B組：香港、阿聯酋、新加坡、泰國

女子組

D組：日本、泰國、哈薩克

E組：中國、香港、印度、關島

七欖港隊首日（周六）賽程

男子隊賽程

時間 對手

11：55 vs.泰國

15：15 vs.新加坡

18：35 vs.阿聯酋

女子隊賽程

09：25 vs.印度

12：45 vs.關島

16：30 vs.中國

港隊名單

男隊：禾獲特（隊長）、蔡紀駿、高凡迪爾、丹馬克、賀頤盛、靴貝特、李卡度、麥堅力、虎拿當尼、菲臘斯、韋兆新、姚錦成

女隊：高香慧（雙隊長）、李念殷（雙隊長）、歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、莊嘉欣、霍山文、馮海晴、何維銨、藍嘉敏、潘凱恩、謝詠翹

其他報道：世盃外｜港足4球負伊朗 安達臣認實力差距大 林衍廷地標獲寶貴經驗

其他報道：世盃外｜港足作客4球敗走伊朗 阿斯蒙梅開二度 香港死忠球迷現場撐