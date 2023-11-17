明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜港七欖抵日本備戰資格賽　分途爭破天荒入奧　姚錦成盼彌補上屆遺憾 (18:21)

巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽將於明早（18日）假日本大阪長居球技場開打，9月底在杭州亞運穿金戴銅的香港男、女子隊周三已飛抵當地，男子隊更在今早（17日）到J-Green堺訓練中心，作最後備戰，星級翼鋒姚錦成坦承上屆奧運亞洲區資格賽失利為一大遺憾，但他拒絕執着過去，期望為奧運資格再拼鬥，「我們一定要向前看，這是欖球港隊一齊進步的原因」。

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊在杭州亞運有男子隊成功衛冕，並有女子隊歷史性拿下銅牌。球隊乘勝追擊，在周三坻達大阪，冀在一連兩日的奧運亞洲區資格賽爭取佳績。香港男隊與泰國、新加坡及阿聯酋隊被編入B組，將於明日的小組賽爭取頭2，晉級後日4強。球隊今早在寒風細雨下練習約1小時，主將姚錦成隨後接受本報訪問時，表示急不及待落場拼搏，「我們這個星期練得不太多，主要以恢復為主，因此我感到十分餓波」。

提到港隊在上屆奧運資格賽失利，在決賽戰至加時反負韓國隊，姚錦成不諱言失望，並盼這次再為奧運夢而戰，「我們上屆期望愈大，失望愈大，這像我們心中的一根刺。不過，那次失利也成為我們的動力，我們不應執着過去，並且整隊人一條心向前行，這是球隊進步的原因」。姚錦成透露妻子的預產期為12月中，感激對方支持自己追夢，「我在亞運之後已決定參賽，因為奧運一直是我的夢想，但始終太太臨盆在即，我亦要尊重她的意見」。

香港男隊在今年初的香港七欖主場贏得銀盾，隨後在亞運蟬聯冠軍，並於亞洲系列賽有不俗發揮。主帥高勳相信麾下經歷過高低起伏，更有信心應付這次奧運資格賽，「己隊在上屆不太享受比賽，但在敗仗過後，他們不論球技或心態皆有所成長，在壓力下表現更好」。值得一提的是，阿聯酋隊在9月曾赴體院跟港隊友賽，姚錦成相信對方與另一組的日本和中國隊，將是最大競爭對手。

這次香港男、女隊的奧運亞洲區資格賽陣容，跟杭州亞運的班底相比各有1個調動，男隊由菲臘斯頂替因膝傷無法出戰的史戴爾斯，女隊則由潘凱恩取替何芷媛。當中菲臘斯過往以15人欖球為主，2年多前加入七欖港隊，惟隨即因阿基里斯腱受創而休息近1年。他直言待在香港8年，為了代表港隊參賽而更換護照，「我很愛香港，能夠為港效力，對我來說意義重大。而且港隊人才濟濟，要爭入12人名單絕非易事」。

女子組方面，港隊與中國、印度和關島隊同處E組，誓爭頭2出線。

巴黎奧運七欖亞洲區資格賽分組形勢

男子組

A組：日本、中國、韓國、印度

B組：香港、阿聯酋、新加坡、泰國

女子組

D組：日本、泰國、哈薩克

E組：中國、香港、印度、關島

七欖港隊首日（周六）賽程

男子隊賽程

時間    對手

11：55    vs.泰國

15：15    vs.新加坡

18：35    vs.阿聯酋

女子隊賽程

09：25    vs.印度

12：45    vs.關島

16：30    vs.中國

港隊名單

男隊：禾獲特（隊長）、蔡紀駿、高凡迪爾、丹馬克、賀頤盛、靴貝特、李卡度、麥堅力、虎拿當尼、菲臘斯、韋兆新、姚錦成

女隊：高香慧（雙隊長）、李念殷（雙隊長）、歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、莊嘉欣、霍山文、馮海晴、何維銨、藍嘉敏、潘凱恩、謝詠翹

其他報道：世盃外｜港足4球負伊朗 安達臣認實力差距大 林衍廷地標獲寶貴經驗

其他報道：世盃外｜港足作客4球敗走伊朗　阿斯蒙梅開二度　香港死忠球迷現場撐

相關字詞﹕體育 編輯推介 欖球 七人欖球 七欖 巴黎奧運 資格賽

上 / 下一篇新聞