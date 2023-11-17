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世盃外｜港足4球負伊朗　安達臣認實力差距大　林衍廷地標獲寶貴經驗 (17:01)

香港足球代表隊昨晚（16日）在世界盃亞洲區外圍賽次圈分組賽E組首仗，作客以0：4不敵勁旅伊朗隊。主教練安達臣賽後指出兩軍實力差距甚大，故該比數為合理戰果。迎來大港腳「地標」的中場林衍廷則說，處子戰能與對手多名旅歐兵較量，從中汲取寶貴經驗。

世界排名第150位的港足，昨仗先被敵軍效力羅馬的射手阿斯蒙梅開二度，加上末段再失兩球，以4球落敗。安達臣表示，面對世界排名第21位的伊朗隊，兩軍實力差距讓麾下難以匹敵，「我們嘗試力保不失，但上半場早段輕易失掉兩球；下半場我們有1至3個進攻機會，卻未能轉化為入球，到最後再失兩球。對我而言，這比數可以接受」。

安帥又被當地記者問道為何不採取死守部署，他說自己約兩年前上任港足主帥起，一直希望採取進取風格，並強調戰術在去年亞洲盃外圍賽及早前的杭州亞運取得成果。不過，他又稱經歷本仗後，在下次再戰伊朗隊時會有所調整，「明年於亞洲盃決賽周和世盃外仍需對陣他們，我們必須了解此仗的不足，再展望下次對壘」。

效力標準流浪的林衍廷，此役擔正迎大港腳首戰。他賽後自評表現時，稱要改善在體能下降時的用球細節，但整體仍算滿意。他認為，處子戰能與有不少旅歐球員坐鎮的伊朗隊交手，從中收穫寶貴經驗，「對手的進攻球員都在外國落班，包括英超、法甲等。他們控球在腳，或是盤球進逼的速率，跟在港超面對的大為不同」。

港足下仗世盃外將回師主場，下周二（21日）晚上8時在香港大球場迎戰土庫曼隊。

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