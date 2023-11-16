世盃外︱武磊偕王上源建功　國足2：1反勝泰國響頭炮　韓國5：0大勝新加坡居首 (22:38)

國足此仗排出4-3-3陣式作賽，由武磊、譚龍及韋世豪攻堅，卻在13分鐘差點藉隊友守將蔣聖龍憑角球攻勢射入。20分鐘，武磊右路窄位推過泰國門將後猶豫不決，終被對方破壞叩關機會。泰國大難不死有後福，於23分鐘打反擊不成後，皮球輾轉之間落在禁區邊的沙拉奇腳下，這名中場左腳一控一射以一記世界波破網。

國足其後積極反撲，其中韋世豪尤其活躍。29分鐘，他在左中場位置截球後快速推進，最後傳中予伏兵城下的武磊近門剷入個人第32個國際賽入球。韋世豪在39分鐘又發難，由左後防位置引球推進大半場後於左路施射斜出，而雙方亦以1：1結束上半場。下半場接戰，國足率先以謝鵬飛入替中場劉彬彬加強攻力。74分鐘，謝鵬飛在右路傳高波予另一後備上陣的中場拍檔王上源近門頂成2：1，韋世豪兩分鐘後功成身退，由戴偉浚入替，而國足最終反勝全取3分。

同組韓國隊主場對新加坡隊一役，先藉前鋒曹圭成完半場打開紀錄，換邊後再憑隊友黃喜燦、孫興慜、黃義助及李康仁各建一功，以5：0大勝暫居榜首，將在下周二在深圳作客國足，包尾的新加坡則將在主場迎戰第3名的泰國。

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