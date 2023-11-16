田徑︱樂施毅行者下周五起一連三日舉辦　籌得款項將助受極端天氣影響基層與災民 (21:41)

由樂施會主辦、「AIA Vitality 健康程式」全力支持的樂施毅行者下周五起一連三日舉行，今年活動主題為「毅力 × 並肩 × 扶貧」，陳智思表示：「今年活動籌得款項，將用於支援樂施會在全球各地的不同項目，當中包括因受到極端天氣影響的本地基層及各地災民。我呼籲各界支持樂施會扶貧工作，一起幫助貧窮人抵禦氣候變化，共建『無窮世界』。」

上屆冠軍隊隊長「戰神」楊志成，今年「夫妻檔」參與，以「精英毅行者」男女子混合隊參加活動，他表示以往妻子都是做支援及打氣，今年一起並肩作戰感覺特別，雖已設下目標，但重要是看臨場發揮，「過程必然會遇上各種狀況及挑戰，但最重要的是同太太和隊友互相扶持，四個人一條心，毅行精神，並肩作戰，享受過程，順利及平安完成」。

至於「星級毅行者」方紹聰（奶仔）曾參與5屆毅行者，他表示透過行山以及跑步，可以悟出人生，亦了解到毅行者籌得的捐款是幫助有需要的人，「用運動推動扶貧，支援最脆弱的社群、本地基層、受氣候變化威脅的貧窮階層，我覺得很有意義」。

今屆樂施毅行者起點為西貢北潭涌，終點設於屯門的國際十字路會。大會公布截至今日約有850支隊伍報名參加，當中有2128人為首次參賽。各隊須在48小時內完成100公里麥理浩徑及其他接續路段，沿途共設9個檢查站。

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