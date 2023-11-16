單車︱70歲沈金康年底退休結束29年港隊總教練生涯　體院公開聘新帥領軍 (17:40)

體院網站發布招聘單車隊總教練、教練及助理單車教練，其中總教練年薪按表現由94.9萬至187.49萬元，根據招聘內容，單車總教練須跟體院及單車總會合作，致力培訓精英運動員、領導單車部門、發掘潛質運動員、參與教練培訓計劃、為體院單車訓練場地提供技術監督等；職位要求包括持有教練證書資歷、擁有10年或以上擔任單車國際賽教練、具有單車項目行政及策劃的工作經驗、善用運動科學和運動醫學能力、有良好國際單車組織聯繫網絡等。招聘期將於下月15日截止。

沈金康自1994年起擔任香港單車隊總教練，近30年為香港單車運動發展貢獻良多，在1999年獲香港行政長官社區服務獎、2011年榮獲特區政府銅紫荊星章；自1995年起在優秀教練選舉中，6次獲得最佳教練獎。單車港隊過去20多年在不同大型賽事都取得驕人成績，黃金寶、郭灝霆、李慧詩等港將皆取得世界賽冠軍的「彩虹戰衣」，其中李慧詩在倫敦及東京奧運共奪兩面銅牌；上月完成的杭州亞運，港隊亦取得1金3銀2銅的佳績。

香港單車總會主席梁鴻德回覆本報查詢時證實，沈金康與體院原定今年3月31日約滿，但當時正值備戰亞運時刻而延長合約至今年12月。他說，沈教練已達退休年齡，加上這段時間未有重要賽事，體院及單車總會都認為是合適交接時間，「現在香港單車隊處於新舊交接期，在明年巴黎奧運前，現在這段時間教練交接亦會相對容易」。他補充，在沈金康離任後及新教練上任前，體院會安排單車港隊其中一名教練團成員出任署理總教練。

梁鴻德續道，沈金康正如黃金寶一樣，要連續參加多屆奧運及亞運絕不簡單，「他對香港單車隊的貢獻非常大，訓練出多名精英運動員，但始終教練都會有退休一日，因此單車總會接受安排」。他提及單車總會有不同形式的義務顧問，不過有待與沈金康達共識才有定案。

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