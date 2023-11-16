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世盃外︱日本半力迎緬甸贈5蛋旗開得勝　上田綺世演「帽子戲法」 (20:45)

近期氣勢如虹的日本隊，今（16日）迎來2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈B組首擊，於主場憑前鋒上田綺世演「帽子戲法」，以5：0大勝緬甸隊旗開得勝，各項賽事七連捷。

日本隊踏入2023年後，除了年初友賽曾以1：2不敵哥倫比亞隊外便未嘗敗績，氣勢一時無倆。雖然賽前「藍武士」有三笘薰、前田大然及古橋亨梧等主力因傷退隊，但今迎來新屆世盃外首擊主場面對緬甸隊卻未受考驗，在半力迎敵下取得逾八成控球率，並於11分鐘先由上田綺世接應南野拓實的傳送頭槌破門先開紀錄，再於28分鐘由中場鎌田大地的遠射拉開比數。至完半場前補時4分鐘，上田綺世藉角球攻勢接應堂安律的傳送個人梅開二度，半場領先3球。

換邊後藍武士再換入多名副選，包括獲補選初入伍的中場佐野海舟首亮相，但續掌控形勢下於50分鐘再由上田綺世接應南野拓實的助攻笠射得手，首次為日本大國腳演「帽子戲法」。其後球隊由翼鋒堂安律在86分鐘「埋齋」，最終在全場多達31次攻門下，以5：0輕鬆大勝零射門的緬甸，在B組旗開得勝，下輪將於下周二晚作客敘利亞隊。

至於同為上屆世盃決賽周分子的澳洲隊，今則在世盃外次圈I組在後備上陣的前鋒占美麥卡倫「連中三元」領銜下，主場以7：0狂數孟加拉隊先拔頭籌。

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