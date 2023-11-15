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世盃外︱中國明晚迎次圈首擊作客泰國　武磊首任隊長爭做國足入球王 (22:03)

中國隊展開2026年世界盃外圍賽首擊，明晚（16日）8時30分在C組次圈作客泰國隊，賽前被對手重提10年前友賽慘負1：5往事。首任隊長的武磊表示，期望國足能完成新舊交替，作為老將亦盼樹立榜樣助小將成長。

武磊去夏重返上海海港後，今季入18球助球隊重奪中超冠軍，賽前落實將首任國足隊長領軍。這名32歲前鋒接受《新華社》訪問時表示，「打入世界盃決賽周是所有人的夢想，雖然球隊現在實力有些差距，但我們不會放棄，把該贏的比賽贏下來」。這名曾效西甲愛斯賓奴3年半的射手若為國足再入一球，將超越入31球的名宿柳海光，獨佔國足神射手。國足今次大軍只有李可一名入籍兵，香港出生的中場戴偉浚亦在列。據報國足今次只乘經濟艙出行，入住只是3星級酒店，亦無中國足協官員隨隊。

國足近年5度與泰國交手取3勝2負，包括2019年亞洲盃16強反勝2：1，以及2018年6月造訪今次比賽場地的曼谷拉賈曼加拉體育場友賽勝2：0，但今仗賽前被泰國隊在社交網重提兩場敗仗，包括2019年3月中國盃負0：1，以及2013年6月在合肥友賽慘敗1：5，導致時任主帥甘馬曹被炒。泰國隊近日到寺廟祈福，主帥波金形容今仗為泰國隊近5至10年最重要一役。泰國隊陣中有「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛及素柏猜等球星壓陣。

國足緊接下周二返深圳主場大戰韓國隊。「太極虎」明晚7時迎戰新加坡隊，孫興慜、黃喜燦及金玟哉等球星悉數在列。B組的日本隊明晚6時於大阪主場鬥緬甸隊，但白禮頓球星三笘薰、些路迪雙星古橋亨梧及前田大然均因傷退隊。

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