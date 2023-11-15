甲一︱「雙塔」卜聿揚麥洛連犯滿離場　東方照贏南華5戰全勝 (22:58)

東方主力基拔此役續因傷缺陣，但徐遠成轟入5分，助藍軍咬緊分數。不過南華有朱亮外投內切獨得11分，助球隊首節領先24：19。東方在次節反撲，後備上陣的卜聿揚與麥洛連的「雙塔」陣容發威，後者再外投中鵠，拿下8分，助藍軍打出12：0攻勢反超7分。南華由葉耀邦多次強攻禁區，博得東方隊犯滿額，領先44：42完半場。

兩隊在下半場繼續拉鋸，東方有朱梓鎔連得11分，第3節反超63：61。不過，藍軍內線主力卜聿揚和麥洛連在最後一節相繼犯滿離場，迫使球隊擺出「五小陣容」應戰。南華前鋒朱亮轟入全場最高35分，但東方的徐遠征助攻助守，梁嘉顯最後39秒兩罰全中，蘇利文在最後7秒奠勝，終以86：80挫南華。

東方此仗4人得分上雙，當中得14分的朱梓鎔賽後表示，「己隊教練（巴拿莫域）之前執教南華，對手很熟悉我們的體系，我們能夠贏出這場硬仗很關鍵，這令我們在爭標路上有更大信心」。尾場方面，康仁福建以65：57擊敗建龍飛馬。

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