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世盃外︱港足明作客伊朗盼繼亞運後再創驚喜　安達臣批訓練場質素不受尊重 (19:12)

2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈明日（16日）開戰，香港足球代表隊明晚作客大戰西亞「一哥」伊朗隊，主教練安達臣承認兩隊世界排名差距巨大，但在杭州亞運8強擊敗對方一役看到足球的可能性，會盡力爭取成績，但他在賽前不滿訓練場草地質素，稱是「在球圈40年來見過最差的草地」，批評伊朗足總不尊重港足。

伊朗vs.香港　周四晚上22：30開賽

港足上月世盃外首圈兩回合計4：2淘汰不丹隊晉身次圈，編入E組遇上伊朗、烏茲別克及土庫曼隊踢雙循環分組賽，首仗將於明晚10時30分作客阿薩迪體育場大戰伊朗隊。港足近年與伊朗甚有緣，自上屆世盃外同組，兩隊U23梯隊上月初又在杭州亞運8強交手，結果憑憑安永佳助攻潘沛軒入球，爆冷小勝1：0創歷史成全城佳話。事隔一個多月，兩軍於世盃外次圈再相遇，且將於明年1月中亞洲盃決賽周又再同組對碰。

港足周二凌晨離港出發，經過卡塔爾轉機逾16小時機程抵達伊朗首都德克蘭，效力德丙球會的前鋒米高於當地會合球隊。大港腳上屆世盃外次圈兩鬥伊朗，在主場0：2及作客中立場1：3落敗。兩年前6月在中立場有份上陣的，只餘4人仍在陣中，包括門將葉鴻輝、中場黃威、前鋒安永佳及小將陳晉一。

當年首次為大港腳上陣即在尾段攻破伊朗大門的安永佳稱，逾兩年後自覺成長不少，期待再遇亞洲最強球隊之一，測試自己及港足實力。雖在亞運擊敗伊朗，但安永佳強調亞運隊與成人隊是完全不同的隊伍，「我們很清楚伊朗隊實力很強，有多名在歐洲球會效力的球員。不過足球場上任何事都可能發生，我們仍會奮力應戰，希望有好的結果」。這名剛完成中甲球季的前鋒又指，雖今年連同港足共踢了50多場比賽，雖略有疲態，但稱對入球仍充滿飢渴感。

21歲的陳晉一亦稱，希望在世盃外次圈有好開始，「當然這不會是容易的事，是相當困難的任務，但球隊上下一條心，相信教練團的安排和戰術。伊朗球員無論技術和體能上所有方面都比我們好，部分更是歐洲聯賽頂級球員，若一對一真的很困難，我們必須要團隊防守，每人跑多步去補位」。葉鴻輝憶述上次交手時，已感受到伊朗球員在身體對抗、速度及用球能力都很強，「他們在比賽時看似很從容，但其實已很快想好下一步要做甚麼，所以我們在比賽要集中、減少犯錯，對手取球時要更快防守，盡量減低其用球空間」。

港足今年作客表現欠佳，成績1和3負，包括上月作客歷來首次不敵不丹隊。港足抵步後即在當地展開訓練，主教練安達臣今午出席賽前記者會時表示，自己首次來到伊朗，本相當尊重這國家，但認為伊朗足總不尊重港足，「我知道我們不是太高世界排名，伊朗是21、香港是150。今次我們來到伊朗踢世界盃外圍賽，原本期望伊朗足總會歡迎我們，球隊想好好準備這場困難比賽，但訓練場的草地根本不能踢波，這是對我們不尊重。我有40年在歐洲球圈及執教經驗，從無見過這樣差的草地」。

有伊朗記者問到港足是否希望繼杭州亞運8強再贏一次，安達臣坦言亞運隊跟成年隊實力有很大分別，「伊朗是比香港強，兩隊的世界排名差距巨大，但亞運令我們看到足球的可能性，只要有正確戰術、部署和動力。明天一仗會很困難，但我們會盡力而為」。

伊朗隊今次點兵精銳盡出，有4名歐洲聯賽球星壓陣，包括羅馬前鋒阿斯蒙、波圖射手泰尼米、飛燕諾中場查漢巴克殊及賓福特前鋒沙文高度斯。安永佳提及視31歲的泰尼米為學習對象，更認為對方是現今球壇前十射手之一。

此外，港足今起於購票通平台開售下周二晚上8時在香港大球場對土庫曼隊的世盃外第2仗，成人票價200元、特惠票50元，另每張門票需付15元手續費。如比賽日尚餘門票，將於香港大球場即場發售。E組另一場，傑志前鋒明加索夫亦隨土庫曼隊徵召，備戰今晚主場對烏茲別克隊。

世盃外︱港足開操即晚出發征伊朗　林衍廷首做大港腳　面對批評稱專注比賽

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