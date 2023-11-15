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世盃外｜迪亞斯與父團聚相擁而泣　哥足總：兩人經歷漫長痛苦時刻　勢主場掛帥攻巴西 (17:45)

世界盃南美洲區外圍賽第5輪周五凌晨（17日）開戰，其中排第5的哥倫比亞隊將在主場迎戰領前1分的第3名球隊巴西。哥軍翼鋒路易斯迪亞斯已返回祖國，與早前被綁架12天獲釋的父親文奴爾重聚，其間兩父子相擁而泣，場面令人動容。

文奴爾伉儷上月尾在家鄉巴蘭卡斯，被哥倫比亞反政府武裝「民族解放軍」（ELN）綁架，其妻不久獲救，但他仍被擄走，其間路易斯迪亞斯欲回國，但被哥國政府以安全為由說服留在英國，及後幾經談判其父終獲釋，並得以與日前返國的迪亞斯團聚，其間兩父子聲淚俱下。哥國足總在社交網站X上載兩人圖片，寫上「我們是一家人」，並指出「在被剝奪自由12天後，這是這名球員與父親及其他家人的首次接觸，他們經歷了漫長的痛苦時刻」。迪亞斯早前因父親被綁架缺席3場利物浦賽事，但近3仗均有上陣，狀態應不成問題，故對陣巴西隊時勢可掛帥。

同日與巴西同得7分的次席球隊烏拉圭，將在蘇亞雷斯獲重召下，挑戰有好友美斯壓陣的4戰全勝得12分的一哥阿根廷隊。另外3場世盃外分別是亦有7分的委內瑞拉對厄瓜多爾隊、智利對巴拉圭隊及玻利維亞對秘魯隊。

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