全運會｜楊德強料8項目在港舉行   最快今年底有定案   滑浪風帆考慮西貢或維港上演 (15:09)

由粵港澳合辦的全運會共有34個比賽項目，據文化體育及旅遊局早前向立法會提交的文件，廣東省體育局已同意在香港舉辦8個體育賽事，包括足球、劍擊、單車、高爾夫球、手球、七人欖球、沙灘排球及帆船（包括滑浪風帆），正待國家體育總局批核。

楊德強接受《香港電台》專訪時透露，當中約有一半項目，例如劍擊、七人欖球、手球及足球等賽事，將會安排在預計最快明年底落成的啟德體育園舉行，粉嶺高球場辦高爾夫球賽，沙灘排球賽料於維多利亞公園上演，將軍澳的香港單車館亦是主辦場地單車項目的合適場地。

至於滑浪風帆項目，楊德強表示將考慮在西貢或維港作賽，他解釋：「維港可讓更多市民觀看賽事，但擔心維港風勢較弱，導致比賽無法舉行，我們不想看到這情况。待確定比賽日子後，我們會翻查看天文台的數據，如果維港的風速能舉辦賽事，我們一定會考慮」。香港滑浪風帆隊總教練陳敬然則相信維港風力能符合比賽要求，市民亦較容易觀賞賽事。他補充，即使比賽時維港風力不足，亦可即時轉往西貢作賽，相信技術上可行亦有足夠配套。

楊德強預計，最快今年底可落實舉辦8個比賽項目，並於2025年初進行測試賽。他補充，全運會統籌辦未來將有大批前期工作，包括運動員及工作人員住宿、膳食、交通等安排。

2025年全運會將是繼2008年北京奧運的馬術項目，以及2009年東亞運動會後，香港第3次有份舉辦的大型綜合運動會。